Wer das gute Wetter bei einem Bier im Biergarten genießen möchte, der muss auf die passende Inzidenz hoffen. Die Öffnung von Biergärten und Restaurant, aber auch private Treffen und Friseurbesuche hängen von dem sich täglich ändernden Wert ab. Einen Überblick über die Corona-Gesamtlage in Bayern gibt es hier.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts und des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind das die Fallzahlen für den Freistaat Bayern am Mittwoch, den 02.06.2021:

Einen Überblick über die Inzidenzwerte einzelner Landkreise in Bayern seht ihr auf dieser Karte:

Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Auslastung der Intensivstationen der Bundesländer. So ist die Lage in Bayern heute, am Mittwoch, den 02.06.2021: