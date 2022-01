In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Bayern mehr als 500 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte das Robert Koch-Institut am Samstag auf seinem Dashboard mit. Am Freitag hatte dasdie Inzidenz noch mit 473,1 angegeben. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gezählten Todesfälle im Freistaat stieg um 33 auf 20 166.