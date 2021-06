Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter rückläufig

sind weiter rückläufig Auch die Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter

in Baden-Württemberg sinkt weiter Kein Landkreis liegt über der kritischen Inzidenz von 35

Die neue Inzidenzstufe 1 (Wert unter 10) tritt in vielen Regionen in Kraft

Alle Corona-Zahlen zur Inzidenz und zum Infektionsgeschehen in BW gibt es hier in der Übersicht

Obwohl die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sorgenvoll in den Herbst blicken lässt, sinken die Inzidenzwerte im Sommer noch jeden Tag – zumindest in Baden-Württemberg. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt BW und das Robert Koch-Institut (RKI) jeden Tag aktuell veröffentlicht. Wie ist die Lage am Dienstag, 29.06.2021?

Corona-Zahlen in BW am 29.06.2021: Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle und Genesene

7-Tage-Inzidenz: 6,6 (Vortag: 6,8)

Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 500.802

Zahl der Neuinfektionen: 145

Todesfälle seit Pandemie-Beginn: 10.243

Neue Todesfälle: 8

Zahl der Genesenen: 487.836

R-Wert (7-Tage): 0,77

Inzidenz und Coronazahlen der Landkreise in Baden-Württemberg – mit Karte

Intensivbetten Baden-Württemberg: Daten der Intensivstationen in BW

Krankenhäuser in BW. Die Werte am Dienstag, 29.06.2021: Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Lage der Intensivstationen derin BW. Die Werte am Dienstag, 29.06.2021:

Covid19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung: 79

Davon invasiv beatmet: 53

Betten belegt: 2031

Betten betreibbar: 2366