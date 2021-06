Nach Daten des DIVI-Intensivregisters von Krankenhaus-Standorten mit Intensivbetten zur Akutbehandlung sind mit Stand, in Baden-Württemberg:

In Baden-Württemberg wurden am Montag (Stand 01.06.2021) bereits 42,2 Prozent der Menschen einmal geimpft. 17,9 Prozent der Bewohner haben bereits ihre zweite Impfung erhalten. Alle Informationen zum Impffortschritt in Baden-Württemberg, zu Regeln und zum Ablauf findet ihr hier.