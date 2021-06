Die Corona-Zahlen für Baden-Württemberg am Dienstag, den 02.06.2021, wurden veröffentlicht. Das sind die Werte laut Landesgesundheitsamt BW und Robert Koch Institut (RKI):

Der Inzidenzwert unterscheidet sich je nach Landkreis. Hier ein Überblick:

Der Inzidenzwert bildet außerdem die Schwelle für viele Lockerungen. Ob Restaurants, Bars, Hotels oder Pensionen beispielsweise öffnen dürfen, hängt davon ab, ob die Inzidenz unter 100 liegt. Einen Überblick über die aktuell geltende Verordnung in Baden-Württemberg gibt es hier

Nach wie vor sind viele Menschen auf der Suche nach einem Impftermin. Laut Priorisierung können sich momentan viele Personengruppen zu einen Impftermin in einem Impfzentrum anmelden . Theoretisch. Denn versucht man über die offizielle Webseite einen Termin in einem Impfzentrum zu ergattern, endet man oft in der Warteschleife. Auch beim Hausarzt kann man auf eine Impfung hoffen. Diese können die Priorisierung ihrer Patienten selbst regeln.