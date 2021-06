Ärzte sehen die als besonders infektiös geltende Delta-Variante des Coronavirus mit Sorge

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist weiter rückläufig

Alle 44 baden-württembergischen Stadt- und Landkreise liegen nun unter der Inzidenz-Marke von 35.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegen die Inzidenzwerte in jedem deutschen Bundesland momentan unter 30. Viele sind bereits einstellig, manche sogar bei Null. Wie sind die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg heute, am 19.06.2021, aut Landesgesundheitsamt (LGA) und RKI?

Coronazahlen in Baden-Württemberg am 19.06.2021: Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle und Genesene

Jeden Tag übermittelt das Landratsamt BW die aktuellen Zahlen in der Corona-Pandemie für Baden-Württemberg. Das ist der heutige Stand:

Zahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 499.615

Zahl der Neuinfektionen: 153

7-Tage-Inzidenz: 12,7

Todesfälle seit Pandemie-Beginn: 10.159

Neue Todesfälle: 2

Zahl der Genesenen: 484.015

R-Wert (7-Tage): 0,70

Intensivbetten in BW: Situation der Intensivstationen in Baden-Württemberg

Das DIVI-Intensivregister gibt Auskunft über die Lage der Intensivstationen der Krankenhäuser in BW. Die Werte am Samstag (19.06.2021):