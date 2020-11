Robert Koch-Institut gemeldeten 7-Tage-Inzidenz von über 340 zählt Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag in Deutschland zuletzt bei über 23.000. Am Montag sind die vomgemeldeten Zahlen zwar wie üblich niedriger. Die Situation bleibt aber angespannt. Einige Städte und Kreise sind besonders betroffen. Mit einervon über 340 zählt Augsburg dazu. Wegen der stark steigenden Zahlen kämpft die Uniklinik mittlerweile mit Kapazitätsproblemen.

Corona Augsburg: So hoch sind die aktuellen Zahlen in den Stadt

Das Gesundheitsamt der Stadt meldet regelmäßig die aktuelle Zahl der Infizierten in der Stadt.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 8.11., 13:30 Uhr):

Zahl der Infizierten: 4106

Zahl der Neuinfektionen: 365 (in 48 Stunden)

Zahl der Toten: 32

7-Tage-Inzidenz: 340,6

Video Corona-Infektion an Sprache erkennen? Forscher feilen an App Mehr zum Video

Corona Zahlen Augsburg: So viele Neuinfektionen gibt es am Montag laut RKI

Das Robert Koch Institut meldet täglich in einem Dashboard die aktuellen Infektionszahlen aus Landkreisen und Städten. Diese unterscheiden sich von denen der Städte aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 9.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 4011

Zahl der Toten: 98

7-Tage-Inzidenz: 324

Fälle pro 100.000 Einwohner: 1352,4

Corona Regeln Augsburg: Stadt hebt Maskenpflicht teilweise auf

Erweiterte Maskenpflicht im Stadtgebiet (Innenstadt-Bereich, Spielplätze, Hauptverkehrsachsen, Bereiche an der Wertach, Kuhsee und Hochablass)

Alkohol-Konsum-Verbot von 22 bis 6 Uhr im gesamten öffentlichen Raum

Einzelhandelsbetriebe und öffentliche Einrichtungen: Pflicht von Desinfektionsmittelspendern am Eingang

Corona Schule Augsburg: Stadt ergreift Maßnahmen

Bereits am Freitag kündigte die Stadt an, dass nach den Herbstferien an weiterführenden Schulen Wechselunterricht eingeführt werden soll. An Grund-, Mittel und Förderschulen soll es jedoch weiter Präsenzuntericht geben.

Corona Fallzahlen Ausgburg: Intensivstation der Uniklinik fast voll