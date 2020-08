Wuhan gilt als Ausgangspunkt für die weltweite Die chinesische Millionenmetropolegilt als Ausgangspunkt für die weltweite Corona-Pandemie . In der Stadt der Provinz Hubei war das Virus zuerst grassiert. Elf Millionen Menschen wurden auf den Erreger getestet.

Tausende feiern wilde Poolparty in Wuhan

Wuhan hatte danach extrem strenge Quarantäne-Regeln verhängt - doch jetzt scheint die Stadt wieder zur Normalität zurückzukehren. Oder wird die Infektionsgefahr einfach ausgeblendet? Das jedenfalls lassen verstörende Bilder vermuten, die die Nachrichtenagentur AFP verbreitet hat. Darauf sind Tausende Menschen zu sehen, die am vergangenen Wochenende in einem Wasserpark eine ausgelassene Pool-Party feiern. Die Menschen tummeln sich auf Gummibooten und Schläuchen im Wasser, ohne Mundschutz und dichtgedrängt. So, als ob es das Coronavirus nie geben hätte.

Coronavirus auch in Wuhan noch nicht verschwunden

Dabei ist das Coronavirus auch in Wuhan nicht verschwunden. Erst am Sonntag wurde ein Fall eines 68-jährigen Mannes bekannt, der sich erneut mit dem gefährlichen Virus angesteckt hatte. In ganz China wurden am Sonntag 612 aktive Infektionen gemeldet - damit gab es zu dem Zeitpunkt nach offiziellen Angaben insgesamt 85.000 bestätigte Fälle im gesamten Land.