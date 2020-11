nicht um Lockerungen, sondern um eine Verlängerung der Anti-Corona-Maßnahmen - und um eine Verschärfung der Regeln. Unter anderem ist die Rede von weiteren Kontaktbeschränkungen und einer strengeren Maskenpflicht. Bei den Beratungen der Bundesregierung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Montag geht esum, sondern um eineder Anti-Corona-Maßnahmen - und um eineder Regeln. Unter anderem ist die Rede von weiterenund einer strengeren

Corona-Regeln für Weihnachten und Silvester 2020: Kommen Verbote?

Was bedeutet das für die wichtigsten anstehenden Feste und Feiern, Weihnachten 2020 und Silvester 2020? Immerhin laufen in vielen Familien bereits jetzt die Planungen, wie und wo das Weihnachtsfest 2020 gefeiert werden soll. Auch überlegen schon jetzt viele, wie sie Silvester 2020 feiern sollen, und wie es mit dem beliebten Feuerwerk aussieht. Die Anfragen zum Beispiel für Hütten zum Mieten steigen. Auch für

die Wirtschaft,

den Tourismus und

die Gastronomie

sind Weihnachten und Silvester, beziehungsweise das Milliardengeschäft mit dem Feuerwerk überlebenswichtig.

Aber: Feste wie Weihnachten und Silvester bedeuten erfahrungsgemäß auch, dass viele Menschen verreisen, um Verwandte und Freunde zu besuchen, und dass die Hygiene-Regeln wie Abstand halten weniger eingehalten werden, etwa bei Treffen in Kneipen.

Infektiologe warnt vor Ausbreitung des Coronavirus durch Weihnachten 2020

Gefahr. Der Vorsitzende der „Kick-Starter“ für die Ausbreitung der Grippe (Influnza) gewesen seien. Tatsächlich sehen Experten im Weihnachtsfest eine. Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie , Bernd Salzberger, warnt laut der Nachrichtenagentur KNA vor einer verschärften Corona-Situation rund um die Weihnachtszeit. In den vergangenen Jahre habe sich gezeigt, dass die Feiertage eine Artfür die Ausbreitung dergewesen seien.

Corona-Fälle behandelt, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: Die Leute reisen durch das ganze Bundesgebiet, mischen sich überall, man trifft in der Kneipe seine alten Klassenkameraden. Wenn wir Pech haben, könnte das mit Corona ähnlich sein." Der Experte kündigt zudem an, das es keine schnelle Rückkehr zur Normalität geben werde: „Wir werden im Dezember kein normales Leben haben. Das kann nicht sein und wäre nicht vernünftig.“ Keine guten Aussichten fürs Fest. Der Infektiologe, der am Uniklinikum Regensburg schwerebehandelt, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: Die Leute reisen durch das ganze Bundesgebiet, mischen sich überall, man trifft in der Kneipe seine alten Klassenkameraden. Wenn wir Pech haben, könnte das mit Corona ähnlich sein." Der Experte kündigt zudem an, das esschnelle Rückkehr zurgeben werde: „Wir werden imkein normales Leben haben. Das kann nicht sein und wäre nicht vernünftig.“ Keine guten Aussichten fürs Fest.

Kretschmann: Weihnachten feiern erst bei sinkenden Zahlen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte dazu in N-TV, dass dies stark von der Entwicklung der Fall-Zahlen in den kommenden Wochen und von den entsprechenden Beschlüssen abhänge. Er gehe von niedrigeren Zahlen infolge der Beschlüsse aus. Deswegen habe er keine Befürchtungen. Anders sehe das aus, wenn die Zahlen so hoch blieben wie aktuell. Dann müsse er Salzmann recht geben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte der „Augsburger Allgemeinen“, erst, wenn die Infektionswelle gebrochen sei, „und zwar auf durchschlagende Weise -, können wir darüber sprechen, wie wir Weihnachten gestalten“.

Beschlüsse zu Maßnahmen für Dezember werden Ende November erwartet

Was tatsächlich im Dezember und eben auch an Weihnachten 2020 und Silvester 2020 gelten wird, könnte sich bereits am 23.11.2020 abzeichnen. Dann wird es neue Zahlen geben und der Bund will erneut beraten, wie es ab Dezember weitergeht. Soll heißen, dann wird entschieden, ob die Maßnahmen vor Weihnachten verschärft werden müssen oder teils gelockert werden können - und ob gefeiert werden kann.

Debatte in NRW und Berlin um Silvester und Feuerwerk 2020

Silvester und Feuerwerk 2020 wird in einigen Bundesländern bereits diskutiert. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen richten sich nach dem Motto „Keine großen Partys, aber wenigstens ein Feuerwerk“: Sie wollen, dass Silvester trotz kleinen Kreis gefeiert werden kann. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Peter Preuß, sagte der „Rheinischen Post“. „Ich kann Ihnen versichern: Niemand will den Jahreswechsel verbieten.“ Das Themaundwird in einigen Bundesländern bereits diskutiert. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP inrichten sich nach dem Motto „Keine großen, aber wenigstens ein“: Sie wollen, dass Silvester trotz Corona-Pandemie mit Böllern, Raketen und zumindest imwerden kann. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Peter Preuß, sagte der „Rheinischen Post“. „Ich kann Ihnen versichern: Niemand will den Jahreswechsel.“

Privates Feuerwerk nicht verbieten

Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, sprach sich gegen ein Feuerwerksverbot, wie es in den Niederlanden geplant ist, aus. „Privates Feuerwerk und Böllern zu verbieten, wäre aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion überzogen.“

Auch der Städte- und Gemeindebund NRW sprach sich gegen ein generelles Verbot von Feuerwerken und Böllern zu Silvester aus. „Natürlich müssen wir in Corona-Zeiten sehr genau hinschauen, was an Silvester möglich ist“, sagte Präsident Roland Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. „Große Partys können wir uns aus dem Kopf schlagen, soviel ist sicher. Aber deswegen sollten wir nicht direkt landesweit das Abbrennen von Feuerwerk verbieten.“

Anders sieht es zum Beispiel in Berlin aus: Dort hatten die Grünen mit Blick auf die Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. „Unsere Krankenhäuser haben schon Covid-19. Das reicht. Deshalb stayathome (Bleib zu Hause) und Feuerwerksverbot“, twitterte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek. Deutschland solle dem Vorbild der Niederlande folgen, die ein Feuerwerksverbot ankündigten.

Hoffen auf Impfung gegen das Coronavirus

Einen langfristigeren Lichtblick aber gibt es dem Regensburger Infektiologen Salzmann zufolge für das kommende Jahr 2021: "Jetzt gibt es eine Impfung, das ist der große Durchbruch", sagte er. Die entsprechenden Daten seien ausgesprochen gut. Auch wenn man noch nicht wisse, wie gut die Impfung in allen Altersgruppen sei. Es handele sich um vorläufige Ergebnisse. „Aber man muss eines ganz klar sagen: Diese Ergebnisse zeigen uns, dass wir diese Infektion durch Impfungen verhüten können."