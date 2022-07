Es ist Sommer und die Corona-Zahlen steigen in Europa und auch in Deutschland seit Wochen stetig. Grund sind die neuen Omikron-Varianten . Jetzt hat die Europäische Union reagiert. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte am Montag: „Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle und Krankenhauseinweisungen mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sichzu lassen.“