Als „Arbeitspferd der Impfung“ wertet der, den zuletzt in die Kritik geratenen Impfstoff von AstraZeneca. Mit ihm könne auch in Arztpraxen geimpft werden, er sei günstiger sowie „sicherer und besser als der normale Grippe-Impfstoff“, sagt Werner bei „ 19 – die DUB Chefvisite “. Berichte über Reaktionen auf das Serum nach der ersten Impfung nannte der Mediziner normal. Diese seien „sogar gewünscht“. Denn sie zeigten, dass das Immunsystem angeregt werde. Der Einsatz des Impfstoffes vom britisch-schwedischen Hersteller sei daher „richtig“, Zweifel an der Wirksamkeit unangebracht: Das Präparat sei „absolut in der Lage“, Schutz gegen die in Deutschland hauptsächlich verbreiteten Varianten des Sars-CoV-2-Virus zu bieten, so Werner.