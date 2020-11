Die Helden der Pandemie. Das sind laut dem „Zusammen gegen Corona“-Video der Bundesregierung all jene Menschen, die während der Coronakrise „absolut nichts“ tun und mit ihrem „Arsch zuhause“ bleiben. Der Kurzfilm wurde im November auf YouTube veröffentlicht und bereits über 900.000 mal aufgerufen.

Helden der Pandemie: „Faul wie Waschbären“

Jahr 2020. Das Bundesregierung berichtet im weiteren Verlauf von einem jungen Maschinenbau-Studenten aus Chemnitz, dem nach Feiern und Flirten zumute war, und der wegen Corona aber „faul wie die Waschbären“ Tag und Nacht auf seiner Couch verbrachte. In beiden Videos blickt ein älterer Herr aus der Zukunft zurück ins. Das Corona-Jahr . Beginnend mit dem Satz: „Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute.“ So weit so gut. Das Video derberichtet im weiteren Verlauf von einem jungen Maschinenbau-Studenten aus Chemnitz, dem nach Feiern und Flirten zumute war, und der wegenaber „faul wie die Waschbären“ Tag und Nacht auf seiner Couch verbrachte.

Corona-Winter 2020: Video-Parodie des Esslinger Klinikums

Ähnlich geht es dem 22-jährigen Medizin-Studenten aus dem Video der Esslinger Klinik. Er sehnte sich ebenfalls nach Partys und Freiheit. Doch auch er musste an der Front gegen das Virus kämpfen. Doch seine Front war nicht das Sofa. „Wir fassten unseren Mut zusammen und taten was von uns erwartet wurde: das einzig Richtige. Wir arbeiteten uns den Arsch auf. Tags, nachts, an Wochenenden und Feiertagen, die Pflege, Verwaltung, Ärzteschaft. Wir kämpften um das Überleben unserer Patienten.“, berichtet der Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche Dr. Christian von Schnakenburg in der Rolle von „Dr. Christian Schneckenburg“. „Unsere Notaufnahme war die Front. Unsere Ausbildung war die Waffe.“

Seine Aussagen werden von Foto- und Videomaterial unterstützt. Ärzte in Corona-Schutzkleidung. Patienten, denen das bekannte Teststäbchen in den Hals geschoben wird. Und Beatmungsübungen an Schulungspuppen. Die Message ist eindeutig: Das Klinikpersonal der Esslinger Klinik hat während des Corona-Winters 2020 alles andere getan, als „faul wie die Waschbären“ auf dem Sofa zu sitzen.

Parodie des Regierungs-Spots nicht kritisch gemeint

Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, habe die Esslinger Klinik mit ihrem Video den Blick auf die richtigen Helden in Corona-Zeiten lenken wollen. „Wir haben im Klinikum Massen an Helden. Das wurde in dem Video der Bundesregierung vergessen.“ Was die Bundesregierung mit dem Originalvideo aussagen wolle, sei dem Klinikum aber bewusst. Deshalb sei die Parodie des Films nicht kritisch gemeint.

Das Video des Esslinger Klinikums dient offenbar noch einem weiteren Zweck. Am Ende des Films wird dazu aufgerufen, sich beim Klinikum Esslingen zu bewerben und so „auch zum Helden“ zu werden.

Der Vergleich: Video der Bundesregierung und des Esslinger Klinikums

Hier könnt ihr euch beide Videos im Vergleich ansehen:

Das „Zusammen gegen Corona“-Video der Bundesregierung:

Das Veräppel-Video des Klinikum Esslingen:

