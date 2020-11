„Das gesamte Land ist außer Kontrolle“, sagte Dr. Dara Kass, Professorin am Columbia University Irving Medical Center in New York gegenüber der New York Times . Es sei erschütternd zu wissen, dass dievom Handeln oder Nichthandeln der Regierung abhänge, so Kass. Täglich werden mehr als 120.000 Neuinfektionen landesweit gemeldet, berichtet die New York Times. Dies sind einige der besonders schwer betroffenen Städte, Staaten und Hotspots: