Es ist Ferienzeit in Deutschland. Trotz der Corona-Krise fahren zahlreiche deutsche Urlauber in andere Länder, um dort ihre freien Tage zu genießen. Weil in manchen Staaten oder einzelnen Regionen die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind, wurden sie vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen. Bekannte Beispiele sind:

Bislang gilt: Wer aus einem Risikogebiet kommend wieder nach Deutschland einreist, muss sich einem Corona-Pflichttest unterziehen. Doch die Maßnahme ist umstritten. Beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag dürfte sie eine der zentralen Streitpunkte sein.

Merkel und die Länderchefs: Das wird beim Corona-Gipfel besprochen

Erstmals seit Juni beraten sich Merkel und die Länderchefs in einer Videoschalte wieder über eine gemeinsame Neuausrichtung der Corona-Strategie. Es steht die Frage im Raum, ob man wieder zu einheitlichen Regeln gelangen kann, nachdem die Länder in den vergangenen Wochen je eigene Maßnahmen ergriffen hatten.

Jens Spahn (CDU) will Rückkehrern nach der Sommerreisesaison keine kostenlosen Tests mehr anbieten, die Daniel Günther (CDU) betonte in einem Interview: „Die Kapazitäten sind begrenzt. Wir dürfen sie nicht verschwenden, indem wir wahllos Menschen durchtesten.“ Gesundheitsministerwill Rückkehrern nach der Sommerreisesaison keine kostenlosen Tests mehr anbieten, die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abschaffen und stattdessen stärker auf die Quarantäneregel setzen . Die Laborkapazitäten seien endlich. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsidentbetonte in einem Interview: „Die Kapazitäten sind begrenzt. Wir dürfen sie nicht verschwenden, indem wir wahllos Menschen durchtesten.“

Markus Söder: Bayerns Ministerpräsident will an Testpflicht festhalten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, ist der Ansicht, man könne nicht verpflichtende Tests einführen, und diese dann nach zwei Wochen einfach wieder abschaffen. Die von Spahn und der Mehrheit der Landesgesundheitsminister statt der Testpflicht bevorzugte Quarantäneregelung nach der Sommerpause sei nicht sinnvoll umsetzbar, sagte Söder ein einer ARD-Sendung.

Bis eine „sinnvolle und nachvollziehbare Quarantäneregelung“ umsetzbar sei, sollte an den Pflichttests festgehalten werden. Ansonsten gehe Deutschland eine sehr hohe Gefährdung ein, was die Infektionen angehe, warnte Söder. Auch die Reisebranche warnte vor einer Änderung der geltenden Regelung. Ein weiteres strittiges Thema dürfte die einheitliche Ahndung von Maskengegnern in Bussen und Bahnen sein.

Quarantänepflicht nach Urlaub: Zeitraum von 14 Tagen wird als „zu lange“ kritisiert

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach begrüßt Überlegungen zu einer Quarantänepflicht für Reiserückkehrer, plädiert aber für eine Dauer von nur einer Woche. „Grundsätzlich ist das eine wichtige Idee und auch dringend notwendig“, sagte er. Nach seiner Ansicht ist das Vorhaben notwendig, da man in den nächsten 14 Tagen die noch vorhandenen Corona-Tests zu einem großen Teil aufbrauchen werde. „Wenn die Quarantäne auf sieben Tage begrenzt würde, dann wäre wahrscheinlich ein größerer Teil der Reisenden, der Bürger bereit, die Quarantäne auch einzuhalten. Die 14 Tage sind einfach zu lange.“

Im Moment gilt für Reisende noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können. Dafür gilt seit 8. August eine entsprechende Verordnung zur „Testpflicht“. In einzelnen Bundesländern, etwa Schleswig-Holstein, gilt allerdings bereits jetzt die Pflicht, einen zweiten negativen Test frühestens fünf Tage nach Einreise aus einem Risikogebiet vorzuweisen, um die dortige Quarantänepflicht verkürzen zu können. Ein Test kurz vor oder direkt nach der Einreise sagt wegen der Inkubationszeit möglicherweise noch nicht viel über eine tatsächliche Infektion aus.

Söder sagte in der ARD, die Regeln zur Maskenpflicht, Bußgeldern und Genehmigungen für Großveranstaltungen sollten in Deutschland regional vom jeweiligen Infektionsgeschehen abhängen.

Industriepräsident Dieter Kempf fordert einheitliche Linie in der Corona-Krise

Industriepräsident Dieter Kempf forderte Bund und Länder zu einer einheitlichen Linie in der Corona-Krise sowie zur Ausweitung von Testkapazitäten auf. Kempf sagte der dpa: „Es muss eine Einigung auf einheitliche Standardmaßnahmen in den Test- und Schutzstrategien geben.“ Kempf fügte hinzu: „Weniger Tests und mehr Quarantänepflichten wären die falsche Strategie für die deutsche Wirtschaft. Testkapazitäten lassen sich durch die Einbindung privater Dienstleister und neue Testmethoden deutlich ausweiten.“