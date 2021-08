Corona macht Urlaub und Reisen schwieriger.

Zahlreiche Länder stehen auf der RKI Liste der Risikogebiete

der Reisewarnungen werden nur für Länder ab einer Inzidenz von 200 ausgesprochen und für Gebiete, in denen sich gefährliche Virusvarianten stark verbreitet haben

Welche Urlaubsländer sind kein Risikogebiet?

Sonniges Wetter, weiße Strände, Urlaub in den Bergen oder mit der Familie auf dem Bauernhof - viele Menschen zieht es nach anderthalb Jahren Pandemie zur Erholung in den Urlaub. Doch immer mehr Länder werden vom RKI als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Wo ist Urlaub ohne Risiko möglich?

RKI Risikogebiete: Neue Liste der Hochinzidenzgebiete

Das RKI hat am Freitag die neuen Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete bekannt gegeben. Das Institut hat weitere beleibte Urlaubländer und Regionen als Hochinzidenzgebiete eingestuft. Ein Überblick mit Karte der RKI Risikogebiete, finden Sie in unserem Artikel:

Urlaub in Österreich: Aktuelle Einreisebestimmungen und Regeln

Österreich gilt nicht als Risikogebiete. Auch die Einreise und der Aufenthalt in Wer seinen Urlaub in den Tiroler Alpen oder an den oberösterreichischen Seen verbringt, muss mit wenig Einschränkungen rechnen.gilt nicht als. Auch die Einreise und der Aufenthalt in Österreich ist mit nur geringen Einschränkungen möglich.

Die wichtigsten Corona-Regeln in Österreich

Bei der Einreise muss ein Test, Impfung oder eine Genesung nachgewiesen werden.

muss ein Test, Impfung oder eine Genesung nachgewiesen werden. Es ist kein Mindestabstand zu anderen Personen mehr vorgeschrieben

zu anderen Personen mehr vorgeschrieben In Supermärkten, an Tankstellen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis oder Bergbahnen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen

In vielen Geschäften (ausgenommen Orte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte etc.) muss seit 22. Juli kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Das gilt nicht im Bundesland Wien

Alle Geschäfte sind geöffnet

Museen, botanische Gärten und Zoos sind geöffnet. Kinos, Theater, Klubs und Diskotheken dürfen – unter Auflagen – Besucher empfangen

Touristische Übernachtungen in Österreich (in Hotels, Ferienhäusern, Ferienwohnungen usw.) sind unter Auflagen erlaubt

in Österreich (in Hotels, Ferienhäusern, Ferienwohnungen usw.) sind unter Auflagen erlaubt Restaurants haben geöffnet. Es ist kein Mindestabstand mehr zwischen Gästegruppen vorgeschrieben

bei Veranstaltungen ab 100 Personen ist ein Test-, Genesungs- oder Impfnachweis erforderlich

Ein Aufenthalt in Österreich ist mit nur geringen Einschränkungen möglich.

© Foto: pixabay

Urlaub in Italien: Lockere Corona-Regeln in Italien

Die wichtigsten Corona-Regeln in Italien

Bei der Einreise nach Italien muss ein Online-Formular ausgefüllt werden.

Außerdem gilt die 3G-Regel bei der Einreise.

Der Abstand von mindestens einem Meter oder mehr ist vorgeschrieben

In geschlossenen Räumen an öffentlichen Orten sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es können auch selbst hergestellte Alltagsmasken getragen werden, wenn diese Mund und Nase vollständig bedecken und aus mehrlagigem Material bestehen

zu tragen. Es können auch selbst hergestellte Alltagsmasken getragen werden, wenn diese Mund und Nase vollständig bedecken und aus mehrlagigem Material bestehen Die Maskenpflicht im Freien wurde aufgehoben

Wegen steigender Infektionszahlen verschärft Italien ab 6. August seine Corona-Regeln: Dann ist unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, oder Schwimmbädern mindestens ein einfacher Impfnachweis, ein negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig.

Die Toskana ist ein beliebtes Urlaubsziel in Italien.

© Foto: pixabay

Urlaub in Istrien und Dalmatien: Kroatien ist kein Risikogebiet

Süddeutschland aus sind es nur wenige Autostunden entfernt. Die kroatische Halbinsel Istrien und die dalmatinische Adriaküste gehören zu den beliebten Urlaubszielen der Deutschen. Vor allem vonaus sind es nur wenige Autostunden entfernt.

Die wichtigsten Corona-Regeln für die kroatische Halbinsel Istrien und die dalmatinische Adriaküste

Urlauber aus Deutschland dürfen ohne Impfung oder Test einreisen

oder einreisen Cafés sind im Außenbereich, Restaurants auch im Innenbereich geöffnet

In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften ist eine reduzierte Anzahl von Personen zugelassen

Es gilt eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Krankenhäusern sowie im Freien überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann

Der Verkauf von Alkohol ist zwischen 22 und 6 Uhr verboten

An Stränden gibt es Zugangsbeschränkungen und Auflagen

Gesellige Freizeitaktivitäten sind derzeit kaum möglich

Istrien ist eine begehrtes Urlaubsland

© Foto: pixabay

Urlaub in Griechenland: Ist Griechenland ein Risikogebiet?

Risikogebiet. Bei der Rückreise nach Deutschland muss man also nicht in Quarantäne. Die Inzidenz ist allerdings hoch und es droht eine Einstufung als Hochinzidenzgebiet. Das beliebte Urlaubsland Griechenland ist kein. Bei der Rückreise nach Deutschland muss man also nicht in Quarantäne. Die Inzidenz ist allerdings hoch und es droht eine

Einreisebestimmungen und Corona-Regeln in Griechenland

Die Einreise ist mit Test, Impfung oder Genesung möglich.

Hotels und Ferienanlagen dürfen öffnen.

Für Museen und Geschäfte gelten Kapazitätsbeschränkungen.

Menschen ab vier Jahren müssen eine Maske beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf belebten Plätzen tragen.

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht droht ein Bußgeld von bis zu 300 Euro.

Urlaub in Polen: Geheimtipp für entspannten Urlaub 2021

Auch Polen ist kein Risikogebiet, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 3,4 (Stand: 17. August). Der Urlauber kann dort traumhafte Ostseestrände, interessante Städte und sehr viel Natur

Wer nach Polen fährt und bei der Einreise einen negativen Covid-19-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegt, muss nicht in Quarantäne. Neben PCR-Tests werden auch Antigen-Schnelltests anerkannt.

Die wichtigsten Corona-Regeln in Polen

Hotels können mit einer maximalen Belegung von 75 Prozent öffnen

Außen- und Innenbereiche von Restaurants sind geöffnet

In Geschäften, Kirchen und Poststellen dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl Personen gleichzeitig aufhalten

Im öffentlichen Nahverkehr gilt eine begrenzte Platzbelegung

Öffentliche und private Versammlungen sind mit begrenzter Personenzahl möglich

Es besteht eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmittel

Geschäfte, Banken und Tankstellen dürfen nur mit Handschuhen betreten werden, die von den Geschäften zur Verfügung gestellt werden müssen oder nach Nutzung der am Eingang vorhandenen Handdesinfektionsmittel

Polen bietet traumhafte Ostseestrände.

© Foto: pixabay

Urlaub in Rumänien: Kaum Corona-Einschränkungen bei Reisen

Das Land ist für viele Urlauber immer noch ein Geheimtipp. Es bietet für jeden etwas, ob Bergwandern in den Karpaten oder Badeurlaub am Schwarzen Meer. Die Infektionslage in Rumänien hat sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Das EU-Land in gilt nicht als Risikogebiet.

Die wichtigsten Corona-Regeln in Rumänien

Hotels und andere Unterkünfte sind offen und dürfen auch internationale Touristen aufnehmen

In Geschäften und anderen öffentlichen Räumen herrscht eine Maskenpflicht

An Stränden muss man zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten

Die Karpaten - ein Geheimtipp für Wanderer

© Foto: pixabay

Urlaub in Albanien: Tipps für die Reise fast ohne Corona-Maßnahmen

In Albanien findet man tolle Strände und unberührte Badebuchten. Bei Urlaubern besonders beliebt ist der Küstenabschnitt im Südwesten des Landes, der auch als Albanische Riviera bezeichnet wird.

Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten Wochen stark gesunken ist, gilt das Land nicht mehr als Risikogebiet. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wurde aufgehoben.

Urlauber aus Deutschland können frei nach Albanien einreisen. Die Einreise ist über alle Landgrenzen oder auf dem Luftweg möglich. Eine direkte Flugverbindung in die Hauptstadt Tirana gibt es ab Frankfurt.

Eine Einreise nach Albanien ist problemlos.

© Foto: pixabay

Die wichtigsten Corona-Regeln in Albanien