Ohne Test kein Boarding: Seit Mitternacht gilt eine Testpflicht für die Einreise nach Deutschland mit dem Flugzeug - und zwar unabhängig davon, ob man aus einem Risikogebiet einreist oder nicht.

Corona: Was die neue Testpflicht für Flugreisende bedeutet

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt jetzt eine generelle Testpflicht für alle Flugreisen nach Deutschland. Alle Informationen in Kürze:

Kanzlerin(CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer hatten am 22. März beschlossen, dass dieals Einreisevoraussetzung bei Flügen kommen soll. Denn ansteckendere Virusvarianten und ihre weltweite Verbreitung zeigten, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr weiterhin „auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt“ werden müsse.

Gemacht werden können laut Bundesgesundheitsministeriumoder Schnelltests mit bestimmten Mindestanforderungen und einem Nachweis über das Ergebnis. Die Bescheinigung kann man auf Papier oder in digitaler Form in Deutsch, Englisch oder Französisch vorlegen. Drauf stehen müssen Datum und Art des Tests. Der Abstrich dafür darf höchstens 48 Stunden vor dergenommen worden sein. Bezahlen muss man den Test aus eigener Tasche.

Das negative Testergebnis muss der Fluggesellschaft vor dem Start vorgezeigt werden - wer keins hat, darf nicht in die Maschine einsteigen. Ausgenommen sind die Crews und Kinder bis fünf Jahre. Zu einem Test gezwungen werden kann man nicht. Fällt der Test positiv aus, muss man nach den örtlichen Vorschriften in Quarantäne gehen - und die Kosten dafür in der Regel auch selbst tragen.