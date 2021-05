Video Tourismusbeauftragter: Für Lockdown-Ende und Sommerurlaub Mehr zum Video

In Portugal sind die Corona-Zahlen insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau.

Für Portugal gelten aufgrund der aktuellen weltweiten Lage Reisebeschränkungen aus anderen Ländern.

Es gelten aufgrund der hohen Inzidenzwerte in Deutschland strenge Regeln für die Einreise aus Deutschland.

Madeira und die Azoren haben andere Regeln als das Festland.

Ist ein Urlaub in Portugal möglich? Welche Bestimmungen gelten?

In Deutschland liegt die 7-Tages-Inzidenz momentan unter 150. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erst seit wenigen Tagen unter diesen kritischen Wert gefallen. Deshalb gelten für die Reise nach Portugal noch strenge Beschränkungen.

Corona-Lage Portugal: Keine Reisen aus Deutschland gestattet

Nicht notwendige, touristische Reisen aus Deutschland – und Ländern mit einer 14-Tage-Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – nach Portugal sind nach aktueller portugiesischer Rechtslage nicht gestattet. Sinkt die Inzidenz in Deutschland weiter und bleibt 14 Tage lang konstant unter 150, könnte Portugal die Beschränkungen bald aufheben. Bis dahin gilt aber: Für Touristen aus Deutschland sind in der jetzigen Einstufung ausschließlich notwendige, nicht touristische Reisen erlaubt. Ein negativer PCR-Test ist erforderlich, der nicht älter als 72 Stunden vor Abflug gemacht wurde und gegenüber der Fluggesellschaft nachzuweisen ist. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder unter zwei Jahren. Für die Einreise mit dem Flugzeug müssen Reisende eine elektronische Reiseanmeldung (Passenger Locator Card) ausfüllen.

Quarantäne bei Einreise nach Portugal: Wer muss in Selbstisolation?

Reisende, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Schengenland mit einer Inzidenz von mehr als 500 Fällen pro 100.000 Einwohner oder sich in Südafrika, Brasilien oder Indien aufgehalten haben, müssen sich nach Einreise in Portugal für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Corona-Regeln in Portugal: Die Lage im Urlaubsland

Seit dem 1. Mai 2021 gilt der allgemeine Notstand in Portugal. Vorerst aber nur bis zum 16. Mai 2021. Gleichzeitig wurde in weiten Teilen des Landes die vierte Stufe des Wiedereröffnungsplans umgesetzt. Je nach Entwicklung der Pandemie gelten regional unterschiedliche Beschränkungen und Maßnahmen. Die Bewegung im öffentlichen Raum ist zum Teil noch eingeschränkt. Die schrittweise Öffnung des Handels und des Gaststättengewerbes findet unter Auflagen mit eingeschränkten Öffnungszeiten statt.

Spaziergänge und sportliche Betätigung von kurzer Dauer sind erlaubt. Menschenansammlungen sind weiterhin untersagt. Private Feiern sowie der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum bleiben untersagt. Bars und Diskotheken bleiben geschlossen.

Madeira und Azoren haben abweichende Regeln: Das gilt für Madeira

Für die autonomen Regionen Madeira und Azoren gelten andere Einreisebestimmungen als auf dem Festland von Portugal. Vor oder bei Einreise nach Madeira muss eine Gesundheitserklärung über das Formular der Regionalregierung abgegeben werden.

Außerdem braucht man einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Es ist auch möglich, einen kostenfreien PCR-Test durchführen zu lassen. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 12 Stunden vor.

Die autonome Region Madeira hat den Hafen in Funchal für Kreuzfahrtschiffe geöffnet. Über den Landgang der Passagiere wird im Einzelfall entschieden.

Einreisebestimmungen für Azoren sind lockerer

Wer mit dem Flugzeug vom Festland auf die Azoren will, muss genau wie bei Madeira einen negativen PCR-Test vorlegen.

Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen soll ein weiterer Test am sechsten Tag und am zwölften Tag nach dem ersten Test erfolgen. Dafür muss man sich mit der Gesundheitsbehörde des Aufenthaltsorts in Verbindung setzen.

Auf den Azoren gelten fünf Risikoeinstufungen, die von Insel zu Insel variieren können. Teilweise gelten nächtliche Ausgangssperren. Ausnahmen sind möglich für berufliche, medizinische oder weitere Gründe höherer Gewalt.

Fahrten zum Flughafen zur Rückkehr nach Deutschland sind davon ausgenommen.