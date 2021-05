Die derzeit vielerorts positive Entwicklung bei denmacht sich in immer mehr Bundesländern in konkreten Lockerungen bemerkbar - auch und gerade in Norddeutschland und an der Ostsee . Seit Mitternacht gilt indie nächtlichenicht mehr. Inwerden ab Montag diegelockert, vor allem im Tourismus und der Gastronomie. Ähnlich sieht es auch inaus, wo Pfingstenundaußen und innen öffnen dürfen.

Ingelten vom kommenden Montag (17.05.2021) an gelockerte Corona-Regeln vor allem imund der, beiim Freien und in der. Das sieht eine neue Verordnung der Landesregierung vor, mit der die in der vorigen Woche angekündigten Öffnungsschritte in Kraft treten. „Schleswig-Holstein hat seit Januar eine 7-Tage-Inzidenz, die deutlich unter 100 liegt“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) laut Mitteilung der Staatskanzlei. „Aktuell ist der Wert bei 50. In der Tendenz sinkt diese Marke weiter.“ Das Bundesland im Norden hat schon lange diein Deutschland - zuletzt waren sie weiter gesunken.