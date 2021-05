Sinkende Corona-Zahlen in Deutschland und Österreich

Zahlreiche Lockerungen sind die Folge - auch für Urlaub und Reisen

Zu Pfingsten werden viele Urlauber auf den Straßen und lange Staus an der Grenze befürchtet

Welche Regeln gelten bei der Einreise nach Österreich?

chenende. Dazu appelliert Joachim Hermann, Innenminister Bayerns. Wie der Radiosender „Allgäuhit“ berichtet, komme der Innenminister damit der Bitte des österreichischen Generalkonsulats nach. Der habe darum gebeten, die bayrischen Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass es ohne elektronische Registrierung zu Rückstau kommen könne. Wer nach Österreich reisen will, soll sich bereits vorher online registrieren. Besonders am Pfingstwo. Dazu appelliert Joachim Hermann, Innenminister Bayerns. Wie der Radiosender „Allgäuhit“ berichtet, komme der Innenminister damit der Bitte des österreichischen Generalkonsulats nach. Der habe darum gebeten, die bayrischen Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass es ohne elektronische Registrierung zu Rückstau kommen könne.

Urlaub in Österreich: Aktuelle Corona-Regeln für die Einreise

Zwischen Bayern und Österreich ist der kleine Grenzverkehr seit möglich und die Quarantänepflicht entfällt. Die Einreise ist damit für Getestete, Geimpfte und von Covid-19 Genesene erlaubt sein („3-G-Regel“). Vor der Einreise ist allerdings eine Registrierung nötig. Wer an der Grenze kontrolliert wird, muss ein ärztliches Zeugnis, ein Testergebnis, ein Impfzertifikat oder ein behördliches/ärztliches Genesungszertifikat in deutscher oder englischer Sprache vorweisen. Wenn keines dieser Dokumente dabei hat, muss in Österreich innerhalb von 24 Stunden einen PCR- oder Antigen-Test nachholen.

Einreise nach Österreich - Hier geht’s zum Einreiseformular