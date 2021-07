Urlaub in Italien, der Schweiz und damit auch am Lago Maggiore sind möglich

sind möglich Die Einreise-Regeln wurden gelocket. Wie ist die Corona-Lage vor Ort?

wurden gelocket. Wie ist die vor Ort? Welche Corona-Regeln gelten bei Urlaub und Reisen in Italien und der Schweiz?

Lago Maggiore bei den Corona- Bestimmungen je nach Urlaubsort. Wer aus Deutschland die Anreise an den Lago Maggiore mit dem Auto machen möchte, der hat, praktisch keine andere Wahl, als durch die Schweiz zu fahren. Und nicht nur, weil die nicht zur EU gehört, gelten hier andere Bestimmungen. Was aber nicht bedeuten soll, dass der italienische Lago eine Ausnahme wäre, denn auch hier gibt es gewisse Regelungen, die man zwingend beachten sollte. Teils in der Schweiz , teils in Italien gelegen, unterscheidet sich derbei den Corona- Bestimmungen je nach Urlaubsort. Wer aus Deutschland die Anreise an denmit dem Auto machen möchte, der hat, praktisch keine andere Wahl, als durch die Schweiz zu fahren. Und nicht nur, weil die nicht zur EU gehört, gelten hier andere Bestimmungen. Was aber nicht bedeuten soll, dass der italienischeeine Ausnahme wäre, denn auch hier gibt es gewisse Regelungen, die man zwingend beachten sollte.

Urlaub am Lago Maggiore 2021 in der Schweiz: Einreise erleichtert, kein Risikogebiet mehr

Obwohl die Schweiz mitten in der EU liegt und durch den Lago Maggiore sogar direkt mit Italien verbunden ist, gelten hier besondere Corona-Regeln. Die Inzidenz liegt derzeit bei um die 20. Grundsätzlich ist die Einreise in die Schweiz für Touristen aus Deutschland erlaubt. Wer per PKW einreist kann ohne Test über die Grenze. Deutsche Staatsangehörige können in und durch die Schweiz reisen. Es finden nur stichprobenartige Kontrollen an den Grenzen statt. Wer per Flugzeug kommt, muss einen Test vorweisen und ein Einreise-Formular ausfüllen. Alle Infos zu den Ein- und Durchreise-Regeln der Schweiz gibt es im folgenden Artikel:

Aktuelle Corona-Zahlen für die Schweiz: Fallzahlen zu Inzidenz, Impfung & Co.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz? Die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen, Corona-Impfung und Co. nach Daten der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 14.07.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 25,3

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 706.248

Todesfälle insgesamt: 10.900

Impfquote (Erstimpfung): 52,50 Prozent

Impfquote (vollständig): 41,48 Prozent

Der Lago Maggiore ist ein beliebtes Ziel für Urlauber aus Deutschland.

© Foto: pixabay

Corona-Regeln am Lago Maggiore in Italien: Was für Einreise und Urlaub gilt

negativen Corona-Test, den Nachweis über eine vollständige Impfung oder einen Gesenen-Nachweis. Die Kontrollen der Nachweise finden stichprobenartig an den Grenzen statt. Geimpfte, nachweislich genesene und in den letzten 48 Stunden negativ getestete Personen können sich derzeit in Italien frei bewegen. Eine Quarantäne bei der Einreise entfällt. Bei der Einreise muss ein Online-Formular ausgefüllt werden. Außerdem braucht man für die Einreise nach Italien laut Auswärtigem Amt einen, denüber eine vollständigeoder einen. Die Kontrollen der Nachweise finden stichprobenartig an den Grenzen statt.

Corona-Zahlen für Italien: Aktuelle Fallzahlen zu Inzidenz & Co.

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Itlaien? Die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. für Italien nach Daten der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 14.07.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 14,9

Neuinfektionen: 1530

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 4.273.693

Neue Todesfälle: 20

Todesfälle: 127.808

Impfquote (Erstimpfung): 59,46 %

Impfquote (vollständig): 38,93 %

Lago Maggiore Urlaub 2021: Diese Corona-Regeln gelten vor Ort in Italien und der Schweiz

In ganz Italien besteht eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen. Außerdem überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das gilt auch für die Schweiz. Im öffentlichen Leben braucht man grundsätzlich keinen negativen Test. Bei Veranstaltungen kann dies aber nötig sein. Es gelten die jeweiligen Kontaktbeschränkungen und Sperrstunden des Landes. Diese können sich je nach Inzidenz schnell ändern.

Restaurants, Gastronomie, Hotels, Ferienwohnung und Camping am Lago Maggiore

In der Schweiz und in Italien sind kulturelle Einrichtungen, Restaurants und Bars unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen geöffnet. Auch die Strände sind offen. Eine Maske sollte bislang in geschlossenen Räumen und überall da getragen werden, wo der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann – also auch, wenn man von seinem Tisch oder Liegestuhl aufsteht. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen Besucher und Übernachtungsgäste empfangen. Das Hygienekonzept und die Corona-Regeln zu Sicherheitsabstand und Maske müssen eben eingehalten werden.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: