Neuinfektionen mit dem Kroatien hat wieder stark zugenommen. Schwerpunkt ist die Hauptstadt Zagreb und das Umland. Nach Angaben der John-Hopkins-Universität sind derzeit 3775 Infektionen bestätigt. (Stand: 14. Juli 6.34 Uhr), 119 Menschen sind gestorben. Die höchste Zahl an Neuinfektionen war am 11. Juli, da wurden 140 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Die Zahl dermit dem Coronavirus inhat wieder stark zugenommen. Schwerpunkt ist die Hauptstadtund das Umland. Nach Angaben dersind derzeit 3775 Infektionen bestätigt. (Stand: 14. Juli 6.34 Uhr), 119 Menschen sind gestorben. Die höchste Zahl an Neuinfektionen war am 11. Juli, da wurden 140 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.

Was bedeutet das für meine Reise nach Kroatien?

Bisher gibt es aktuell keine Beschränkung für die Einreise nach Kroatien. Durch den Anstieg der Infektionen hat das Nachbarland Slowenien Kroatien wieder von seiner Liste als sicheres Urlaubsland gestrichen. Deutschen Urlaubern droht bis jetzt noch keine Quarantäne. Das gilt für die Ein- und Rückreise. Urlauber werden auf den Flughäfen und an der Grenze mit dem Auto registriert. Damit es nicht zu all großen Wartezeiten kommt wird eine vorab Onlineregistrierung empfohlen. An der Adria-Küste und auf den Inseln ist die Zahl der Infektionen bislang gering. Touristen haben sich bis jetzt noch nicht angesteckt. Bei der Rückreise wird sich momentan nichts ändern. Urlauber müssen demnach nicht mit einer Quarantäne rechnen.

Einreise über Slowenien nach Kroatien

Wer über Slowenien einreist muss mit einer verstärkten Kontrolle rechnen, da Kroatien auf der „gelben Liste“ der Covid-Risiko-Staaten steht. Zwar ist eine Durchreise über Slowenien weiterhin möglich. Wer allerdings aus Kroatien kommt, sollte nach Möglichkeit nicht länger als zwölf Stunden sich im Land aufhalten.

Maskenpflicht in Kroatien

Die kroatische Botschaft weist daraufhin, dass seit Montag (13. Juli) wieder eine Maskenpflicht in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitseinrichtungen gilt.

Gesundheitsminister Jens Spahn warnt vor Nachlässigkeit

Spahn hat die Bürger vor Nachlässigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt und eindringlich aufgerufen, die Schutzmaßnahmen einzuhalten. „Die Gefahr einer zweiten Welle ist real“, sagte Spahn am Montag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Gerade zur Urlaubszeit mahnt er nicht übermütig zu werden.