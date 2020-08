Seit Juli sind die Zahlen in Kroatien wieder stark angestiegen und liegen weit über den Zahlen im Frühjahr. Zwar wurde innerhalb von sieben Tagen der Schwellenwert (50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) nicht erreicht, trotzdem wurde für die zwei Bezirke eine Reisewarnung ausgesprochen. Derzeit liegt die Zahl der Infizierten bei 10.123. Davon sind 184 an oder mit dem Virus gestorben. 7212 sind bereits genesen.

Wie die Süddeutsche Zeitung in einem Bericht schreibt, wird auf dem Balkan deutlich weniger getestet als andernorts und kommt zu dem Ergebnis, dass es weniger nachgewiesene Corona-Fälle gibt. Zwar hat das Auswärtige Amt die Regionen Split-Dalmatien und die bei deutschen Urlaubern beliebten Inseln Hvar, Vis und Brac an der Adriaküste zumerklärt und vor Reisen in diese Gegend gewarnt, aber hat trotz der starkim Land keine komplette Reisewarnung ausgesprochen, wie etwa Österreich oder ganz aktuell Ungarn, das Land, dass zum 1. September seine Grenzen zu Kroatien schließt. Wie die SZ weiter berichtet würden Laborärzte bei zwölf Prozent aller Abstriche in Kroatien das Coronavirus nachweisen, und dies sei „ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Land zu wenig testet“. So sei auch die 7-Tage-Inzidenz, die stets unter dem kritischen Wert 50 blieb, „nur bedingt aussagekräftig“.