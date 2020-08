Sommer, Sonne, Dolce Vita. Italien ist das beliebteste Reiseland der Deutschen, schließlich hat das Land einiges zu bieten, sonniges Wetter und weite Strände. In diesem Jahr wird sich für Urlauber einiges ändern. Italien war das am stärksten betroffene Land mit dem Corona-Virus. Die Lage hat sich aber mittlerweile etwas verbessert.

Reisewarnung aufgehoben. Es gibt einige Regionen die noch stark von Covid-19 betroffen sind, dazu gehören die Lombardei, Piemont, Emilia Romagna und Venezien. Erst kürzlich wurde dieaufgehoben. Es gibt einige Regionen die noch stark von Covid-19 betroffen sind, dazu gehören die Lombardei, Piemont, Emilia Romagna und Venezien. Die John Hopkins Universität veröffentlicht täglich die neuen Fallzahlen. In Italien sind 249.204 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 35.187 Menschen sind bereits verstorben. (Stand 7.August, 8.30 Uhr)

Worauf ich bei meiner Reise achten muss

Durchreise durch Österreich und Schweiz

Wer von Deutschland nach Italien mit dem Auto reisen möchte, der muss zwangsweise Österreich oder die Schweiz durchqueren. Alle auf dem Weg liegenden Grenzen sind geöffnet. Mit Einschränkungen müssen Transitreisende aus Deutschland nicht rechnen.



Einreise per Flugzeug, Bahn, Schiff und Bus

Der Betrieb der Flughäfen in Italien ist wieder aufgenommen. Ebenso die Bahnverbindungen. Die Deutsche Bahn fährt sämtliche Ziele in Italien wieder an. Zwischen Deutschland und Italien verkehren wieder die Flixbusse. Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht an den Küsten anlegen.



Sind Fährfahrten nach Sardinien möglich?

Mit der Fähren auf die Insel Sardinien ist möglich. Es kann aber zu Fieber-Kontrollen kommen. Es gilt Maskenpflicht an Bord. Es empfiehlt sich aber, sich vor der Abreise beim jeweiligen Anbieter zu informieren.

Besteht Quarantänepflicht?

Momentan besteht für Bürger aus EU-Staaten bei der Ein- und Ausreise keine Quarantänepflicht.

Wie ist die Lage an den Stränden?

An den Stränden in Italien gelten besondere Auflagen. Sonnenschirme und Sonnenliegen müssen einen Mindestabstand einhalten. Zusätzlich muss im Voraus ein Zugang zum Strand gebucht werden.

Haben Geschäfte geöffnet?

Kunden die Geschäft betreten müssen Einweghandschuhe tragen die bereitgestellt werden. Es kann vorkommen, dass auch Fieber gemessen wird und bei einer Temperatur von 37,5 Grad der Zutritt verweigert wird. Bars, Restaurants und Hotels haben geöffnet, auch hier gilt der übliche Infektionsschutz und die Einhaltung der Hygieneregeln. Touristische Sehenswürdigkeiten können ebenfalls besucht werden.

Drohen Strafen?

In Italien gibt es keine allgemeinen Regeln was Verstöße gegen die Maskenpflicht und die Abstandsregeln betrifft. Die Strafen variieren zwischen 400 und 3000 Euro

Die italienische Tracing-App „Immuni“ soll die Verbreitung der Infektion eindämmen. Sie kann in allen gängigen App-Stores heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zu Reisen nach Italien geben das Auswärtige Amt oder der ADAC

Italien verlängert Corona-Maßnahmen bis 7. September

Die italienische Regierung hat ihre Anti-Corona-Maßnahmen bis zum 7. September verlängert. Das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte verabschiedete am Freitagabend ein Dekret, in dem unter anderem die Maskenpflicht in geschlossenen, öffentlichen Räumen und die Abstandsregeln weiter vorgeschrieben werden. Auch größere Menschenansammlungen bleiben verboten. Regierungschef Conte sprach von „ausgewogenen Maßnahmen, die der aktuellen Situation gerecht werden“. Italien, das im Frühjahr eines der am stärksten von der Corona-Pandemie heimgesuchten Länder war, habe sich dank der Maßnahmen gefangen. Man müsse aber wachsam bleiben, sagte Conte.

Die Regierung stimmte für weitere vorsichtige Lockerungen etwa im Tourismus, wo Kreuzfahrtschiffe ab dem 15. September wieder auslaufen dürfen. An Bord müssen strenge Hygiene-Regeln eingehalten werden. Von 1. September an dürfen Messen wieder öffnen - Aufbau und Organisation der Ausstellungen kann sogar ab sofort beginnen. Für den Tourismus und die Kultur wurden weitere drei Milliarden Euro bereitgestellt.