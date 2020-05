Die Campingplätze im Südwesten sind derzeit gefragt wie kaum zuvor: „Über Pfingsten werden die meisten Campingplätze in Baden-Württemberg ausgebucht sein“, sagte am Mittwoch Kurt Bonath, Vorsitzender des Landesverbands der Campingunternehmer in Baden-Württemberg. Besonders gefragt sei der Bodensee. „Das ist das absolute Highlight.“ Ihm zufolge ist etwa die Insel Reichenau von Mai bis Oktober fast durchgehend ausgebucht. Nicht direkt am See gebe es jedoch noch Plätze. Bonath rät in jedem Fall, vorher zu buchen. „Wir rechnen mit einem Ansturm.“ Er verwies auch auf das Campingleitsystem von Ecocamping.