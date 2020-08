Urlaub in seiner gewohnten Form ist aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich. Wir Deutschen sind nun mal ein Reisevolk. Viele lassen sich trotz Warnhinweisen, Reisen nicht verbieten. Wer also auf eigene Gefahr sich in eines der Risikogebiete begibt, muss bei seiner Rückkehr damit rechnen, einen Pflicht-Test zu machen, sofern er keinen negativen Test vorweisen kann.

Was sind Risikogebiete?

Welsches Gebiet als Risikogebiet eingestuft wird, darüber entscheidet die Bundesregierung. Es gilt: in welschen Ländern und Regionen gab es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierungen pro 100.000 Einwohner. Momentan sind 130 Staaten auf der Liste. Diese Zahl kann sich immer wieder ändern, da das Infektionsgeschehen täglich geprüft wird.

Ist es rechtlich erlaubt zu testen?

Grundsätzlich ist solch ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit zumutbar und auch verfassungsrechtlich völlig legitim.

Das Bundesgesundheitsamt verweist darauf auf den Paragraf 5 des Infektionsschutzgesetz, das wegen der Corona-Pandemie geändert wurde. Deshalb darf bei Rückkehrern aus Risikogebieten einen Test zur Pflicht machen, dies gilt seit dem 8. August.

Wie kann eine Testpflicht durchgesetzt werden?

Da diese Verordnung seit Anfang August gilt, muss jeder der aus einem Risikogebiet einreist sich einem Pflichttest unterziehen. Wer sich an diese Verordnung nicht hält muss mit einem Bußgeld rechnen, das bei den jeweiligen vor Ort entschieden wird und kann bis zu 25.000 Euro betragen.

Wer wird getestet?

Alle Einreisende aus einem Risikogebiet müssen sich testen lassen. Wer am Flughafen ankommt und keinen negativen Test vorweisen kann, der höchstens 48 Stunden alt ist, wird noch vor Ort gestestet. Auch Rückkehrer die mit dem Schiff, der Bahn oder dem Auto aus einem Risikogebiet einreisen werden getestet. Sie müssen sich informieren, wo die nächste Möglichkeit besteht sich testen zu lassen. Auch Einreisende aus Nicht-Risikogebieten können sich testen lassen.

Wie wird getestet?

An Flughäfen wurden Teststellen eingerichtet. Es ist aber nicht zwingend notwendig sich dort testen zu lassen, sondern man kann sich auch zunächst in häusliche Quarantäne begeben und einen Test machen. Die Quarantäne besteht so lange bis das Ergebnis vorliegt, meist schon nach einem Tag. Ist der Test negativ ist die Quarantäne aufgehoben. Bei dem Test wird ein Abstrich in Mund, Nase und Rachen vorgenommen, der sogenannte PCR-Test.

Was kostet mich der Corona-Test?

Für Einreisende aus dem Ausland sind die Pflicht- als auch die freiwilligen Tests derzeit kostenlos. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen.