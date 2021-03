Der Corona-Lockdown in Deutschland ist verlängert

Reisen innerhalb Deutschlands sind zwar nicht verboten, aber Hotels sind größtenteils geschlossen.

Viele wollen im Osterurlaub nach Mallorca.

Eien Testpflicht für Reisende mit dem Flugzeug soll offenbar kommen.

Für alle Reisenden, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen wollen, soll am Freitag vor dem Abflug eine Corona-Testpflicht gelten.

Urlaub: Spahn plant Testpflicht für Flugreisende

Die Betroffenen müssten "vor der Abreise im Ausland dem Beförderer einen Nachweis" vorlegen, heißt es in dem AFP am Donnerstag vorliegenden Entwurf für eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der Entwurf befindet sich allerdings noch in der Ressortabstimmung.

Osterurlaub auf Mallorca: Deutschland prüft Verbot von Urlaub im Ausland