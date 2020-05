Mittwoch Tatsachen: Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagte laut N-TV im Radiosender Ö1, dass die Grenze ab 15. Juni wieder vollständig geöffnet werde. Voraussetzung seien aber weiter niedrige Infektionszahlen. Und: Bereits ab diesem Freitag, 15. Mai, werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der Nachrichtenagentur Wann können die Menschen innerhalb der Europäischen Union wieder ungehindert reisen? Österreich schafft schon vor den Beratungen der deutschen Bundesregierung zu Lockerungen im Reiseverkehr amTatsachen: Die österreichischesagte laut N-TV im Radiosender Ö1, dass die Grenze abwiederwerde. Voraussetzung seien aber weiter niedrige Infektionszahlen. Und: Bereits ab diesem, werde es an den Grenzen nur nochgeben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der Nachrichtenagentur APA

Mit der Maßnahme soll wohl der Tourismus gerettet werden. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert.

Die Bundesregierung will bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch über weitere Schritte zu der Frage, wie es an den Grenzen in Zeiten der Corona-Krise weitergehen soll, beraten.

Kanzler Kurz hatte bereits am Dienstagabend in der Sendung „10vor10“ des Schweizer Fernsehens gesagt, dass er eine Grenzöffnung im Juni erwarte. Wie das Bundeskanzleramt in Wien weiter mitteilte, strebt Österreich auch eine Liberalisierung der Grenzregelung mit seinen anderen Nachbarländern an.

Beratungen am Mittwoch: Weitere Grenzöffnungen möglich

Im Zuge der Beratungen der deutschen Bundesregierung am Mittwoch sehen Pläne aus dem Bundesinnenministerium und der großen Koalition deutliche Erleichterungen und mehr Ausnahmen für den sogenannten kleinen Grenzverkehr vor.

Außerdem wird überlegt, ob die Grenzen zu Dänemark und Luxemburg nicht bereits ab der kommenden Woche wieder sehr viel durchlässiger werden sollen. „Es gibt Anzeichen dafür, dass die strengen Grenzkontrollen am 15. Mai aufhören“ - zumindest an der Grenze zu Luxemburg, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn der „Süddeutschen Zeitung“. An den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz könnte die Zahl der Übergänge, an denen ein Grenzübertritt erlaubt ist, zudem erhöht werden, erfuhr die dpa.

Ein generelles Ende der Einreisebeschränkungen, die derzeit auch für EU-Bürger gelten, schon in der kommenden Woche ist aber den Angaben zufolge nicht geplant.

Seehofer hatte Verlängerungen der Kontrollen angeordnet

In Deutschland hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der vergangenen Woche die Verlängerung der Grenzkontrollen zu

Österreich

Schweiz

Frankreich

Luxemburg

und Dänemark

angeordnet. Einreisen darf weiterhin nur, wer einen triftigen Grund vorweisen kann, wie etwa Berufspendler. Seehofers Anordnung ist aber nur bis kommenden Freitag befristet. In den vergangenen Tagen nahmen die Forderungen an den Minister zu, die Grenzkontrollen zu lockern oder aufzuheben.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich schon am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion für eine schrittweise Öffnung der Grenzen ausgesprochen, berichteten Teilnehmer.

Österreich ist stark von deutschen Urlaubern abhängig

Die österreichische Tourismuswirtschaft ist stark von deutschen Sommerurlaubern abhängig. Vor allem drängte die Branche aber auf Klarheit, was die Sommersaison betrifft. Sie verwies auf Buchungen von deutschen Stammgästen, die Zusagen für neue österreichische Gäste erschwerten. Die EU-Kommission wollte ihre Leitlinien für eine schrittweise Grenzöffnung am Mittwoch beschließen.