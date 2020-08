Italien, seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsort für Deutsche und eines der beliebtesten Urlaubsziele, hatte die Corona-Maßnahmen. Doch jetzt erschreckt die Nachricht, dass – wie in anderen Reise-Ländern wie etwa Frankreich Kroatien auch – die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder steigen. , seit Jahrzehnten ein Sehnsuchtsort fürund eines der beliebtesten, hatte die Corona-Krise mit am Schlimmsten getroffen. Es war aber auch eines der ersten Länder, in dem die Kurve wieder abflachte – dank strikter. Doch jetzt erschreckt die Nachricht, dass – wie in anderen Reise-Ländern wie etwa Frankreichauch – die Zahl dermit demwieder steigen.

Höchster Anstieg von Corona-Neuinfektionen: Das sind die Fallzahlen in Italien

Am Mittwoch, 26.08.2020, wurden in Italien 876 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am vergangenen Samstag waren mehr als 1000 neue Fälle gemeldet worden. Ein Höchststand seit Mai.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums und der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden binnen 24 Stunden 876 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Die Zahl der bisher Infizierten liegt jetzt bei insgesamt 262.540 (Stand: 26.08.2020, 19:28 Uhr)

Bisher als genesen gelten 206.329 Menschen

Die Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle an oder mit dem Coronavirus bisher ist auf 35.458 gestiegen.

Höchster Corona-Anstieg in Region Lazio mit Haupstadt Rom

Den größten Anstieg bei Neuinfektionen meldete die mittelitalienische Region Lazio mit der Hauptstadt Rom. Hier wurden nach Angaben der Behörden 215 neue Fälle gezählt. In knapp zwei Drittel der Fälle handle es sich um Reiserückkehrer, die innerhalb Italiens oder im Ausland unterwegs gewesen seien, hieß es. Viele der Betroffenen seien jung und zeigten keine Symptome.

Nach einer Vielzahl von Fällen im Frühjahr waren die Infektionszahlen zuletzt stark gesunken. Mitte Juli wurde mit 114 Neuinfektionen ein Tiefstand erreicht. Seitdem steigen die Zahlen aber wieder. Auch in Italien gibt es daher Sorgen um den Start des neuen Schuljahrs im September.

Sardinien der neue Corona-Hotspot - Edelclub neuer Corona-Herd

Flavio Briatore im Badeort Porto Cervo auf Sardinien hat sich nach Medienberichten zu einem Corona-Herd entwickelt. Der 70-jährige Briatore selbst sei mit einer Lungenentzündung im San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand, wie sein Team nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag schrieb. Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist die beliebte Ferieninsel Sardinien der neue Corona-Hotspot Italiens . Das Nachtlokal des ehemaligen Formel-1-Managersim Badeortaufhat sich nach Medienberichten zu einementwickelt. Der 70-jährige Briatore selbst sei mit einer Lungenentzündung im San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand, wie sein Team nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag schrieb.

Der "Billionaire Club" des italienischen Geschäftsmanns Flavio Briatore in den Hügeln bei Porto Cervo auf der italienischen Insel Sardinien.

Flavio Briatore angeblich mit Corona im Krankenhaus - Formel-1-Manager dementiert

Ob es sich um die gerade für ältere Patienten unter Umständen lebensgefährliche Lungenerkrankung Covid-19 handelt, ist nicht bestätigt. Aber der 70-Jährige sei auf das Coronavirus positiv getestet worden, hieß es weiter über den Italiener. Dem Magazin zufolge habe sein Team mitgeteilt, dass Flavio Briatore sich sich im Krankenhaus San Raffaele in Mailand in gutem und stabilem Zustand befinde.

Die dpa meldet unter Berufung auf den „Corriere della Sera“, er habe dem Team zufolge Symptome der Erschöpfung und leichtes Fieber gezeigt. Italienische Medien dagegen hatten berichtet, Briatores Zustand sei ernst.

Das Portal Südtirol News berichtete am Mittwochvormittag dann, das Briatore eine Covid-19-Erkrankung dementiere. Er bestreite, wegen Covid-19 im Mailänder Krankenhaus zu liegen. Briatore habe vielmehr eine Prostata-Infektion. Das, berichtet das Portal, habe der einstige Formel-1-König und Nachtclub-Betreiber der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ in einem Interview versichert. Darin heißt es: „Ich habe nur eine starke Prostataentzündung, Sonntagnacht fuhr ich ins San Raffaele in Mailand, und sie nahmen mich auf.“

Corona-Zahlen: Viele Infektionen im Billionaire-Club

Die Zahl der positiven Coronavirus-Abstriche im Umfeld des „Billionaire“-Clubs sei auf etwa 60 Fälle gestiegen, berichteten Ansa unter Berufung auf örtliche Gesundheitsstellen. Die Zahl könne sich noch leicht ändern, da auch ein anderer Betrieb zu der Testreihe gehöre. Die ersten Ansteckungen in dem Prominenten-Treff Briatores waren schon vor einigen Tagen bekannt geworden. Viele betroffene Mitarbeiter seien zu Hause in Isolation, hieß es.

Auf der Insel war das Coronavirus lange kaum nachgewiesen worden. Nun stieg die Zahl der Neuinfizierten stark. Sardische Stellen sprachen davon, dass Touristen die Infektionen mitgebracht hätten.

Sardinien gilt als der neue Corona-Hotspot in Italien.

Das ist die Lage für Urlauber in Italien laut Auswärtiges Amt

Italien gilt aktuell keine Reisewarnung des 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern über 7 Tage hinweg erreicht wird, die dann eine Reisewarnung auslösen könnte, ist aktuell noch unklar. Aber laut European 15,7. Fürgilt aktuelldes Auswärtigen Amtes . Ob die Zahl vonüber 7 Tage hinweg erreicht wird, die dann eine Reisewarnung auslösen könnte, ist aktuell noch unklar. Aber laut European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) liegt die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den letzten 14 Tagen bei nur

Das Auswärtige Amt schreibt zu Italien mit Stand 24.08.2020: „Italien war von Covid-19 besonders stark betroffen, wobei sich die Lage inzwischen verbessert hat. Regionale Schwerpunkte sind die

Lombardei, gefolgt von

Piemont

Emilia Romagna

und Venezien.

Einreise nach Italien heißt es: „Aus Deutschland (...) ist die Einreise ohne besondere Gründe und ohne Quarantänepflicht wieder gestattet.“ Personen, die in bestimmte Regionen reisen wollen, müssten sich allerdings Zurnach Italien heißt es: „Aus Deutschland (...) ist die Einreise ohne besondere Gründe und ohne Quarantänepflicht wieder gestattet.“ Personen, die in bestimmte Regionen reisen wollen, müssten sich allerdings 48 Stunden vor Einreise registrieren. Diese Regionen sind:

Sardinen

Kalabrien

Apulien