Die Ferien rücken immer näher, doch dieses Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie eher unwahrscheinlich sein, eine große Reise ins Ausland zu unternehmen. Denn die weltweite Reisewarnung wurde bis zum 14. Juni verlängert. Beliebte Ferienziele wie Italien oder Mallorca rechnen mit einer Rückkehr des Tourismus eher im August. Als Alternative bietet sich Campingurlaub in Deutschland an.

Camping in den einzelnen Bundesländern mit Einschränkung

Das ADAC Campingportal Pincamp hat die aktuellen Entwicklungen der Campingplätze in Deutschland zusammengefasst (Stand: 04.05.2021).

Baden-Württemberg

Das Betreten der Campingplätze ist unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften erlaubt. Dauercamping und touristische Übernachtungen sind verboten.

Die meisten Camping- und Stellplätze in Baden-Württemberg sind geschlossen. Allerdings erlaubt das Bundesland einige Ausnahmen bei Reisen zu geschäftlichen Zwecken.

Bayern

Bayern hat, was Camping angeht, sehr strenge Vorschriften. Campen ist hier ausdrücklich untersagt und wird mit einem Bußgeld bis 25.000 Euro geahndet. Lediglich für Dauercamper ist das Betreten der Campingplätze erlaubt.

Berlin

Touristische Übernachtungen sind in Berlin untersagt. Es gilt die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zu berücksichtigen, es drohen Bußgelder in Höhe von 25 und 500 Euro. Wer Touristen in der Hauptstadt beherbergt, muss mit Strafen zwischen 1000 und 10.000 Euro rechnen. Auf dem Campingplatz ist das Übernachten für Touristen nicht erlaubt, ebenfalls verboten ist Dauercamping. Das Betreten des Campingplatzes ist nur unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften gestattet.

Brandenburg

In Brandenburg gilt das Verbot von Übernachtungsangeboten für nicht-notwendige und touristische Reisen. Darunter fallen auch Camping und Dauercamping.

Die Situation auf den Campingplätzen in Europa

© Foto: Presse PiNCAMP

Bremen

Bremen hat das Dauercamping unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen erlaubt. Sanitäre Anlagen und der Gastronomiebetrieb bleiben aber weiterhin geschlossen.

Hamburg

Zum Betreten von Campingplätzen und dem Dauercamping gibt es keine Angaben. Übernachten aus touristischen Gründen ist in der Hansestadt verboten.

Hessen

Hier gelten ganz klare Vorschriften: Reisen zu touristischen Zwecken dürfen nicht unternommen werden und der Zweitwohnsitz auf dem Campingplatz kann auch nicht aufgesucht werden. Ausnahmen gelten für Personen, die keinen anderen anderen Wohnsitz haben.

Mecklenburg-Vorpommern

Seit dem 01. Mai.2020 dürfen Dauercamper, die ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben, wieder auf ihre Dauercampingplätze.

Niedersachsen

Ab dem 06. Mai.2020 dürfen Dauercamper und Zweitwohnungsbesitzer wieder auf ihre Campingplätze zurückkehren und dort auch übernachten.

Nordrhein-Westfalen

Das Betreten der Campingplätze sowie Dauercampen sind hier erlaubt. Gemäß einer Stellungnahme der Landesregierung ist Dauercamping keine Form der touristischen Übernachtung.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt ein generelles Verbot von touristischen Übernachtungen, dazu zählt auch das Dauercamping. Hier gilt jedoch auch die Ausnahme für Menschen, die keinen anderen Wohnsitz haben.

Saarland

Wegen der Nähe zu Frankreich hat das Saarland strenge Vorschriften erlassen. Für die Ein- und Ausreise aus dem Bundesland bedarf es eines triftigen Grundes, es drohen sonst hohe Bußgelder. Camping, auch Dauercamping, ist verboten.

Sachsen-Anhalt

Zu nichttouristischen Zwecken und zur Pflege der Parzellen dürfen Campingplätze durch Dauercamper genutzt werden.

Sachsen

Ab dem 04. Mai 2020 ist Dauercamping wieder zulässig.

Schleswig-Holstein

Dauercamper dürfen seit dem 04. Mai 2020 wieder auf den Campingplatz. Bedingung ist, dass die Camper sich im Falle einer Corona-Infektion innerhalb von 24 Stunden zu ihrem Erstwohnsitz begeben können.

Thüringen

In Thüringen ist es Dauercampern erlaubt, den Platz zu betreten. Ebenfalls dürfen sie dort übernachten.

Ab Juni soll Camping für alle möglich sein

Wie der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e. V. (BVCD) in seinem Lösungsansatz zur Wiederaufnahme des Campingtourismus vorschlägt, könnte eine Aufnahme von touristischen Campinggästen ab Juni 2020 stattfinden. Dabei soll bei den nicht parzellierten Zellen auf eine Begrenzung der Kapazität geachtet werden. Ebenfalls soll auch die Einhaltung der Mindestabstände kontrolliert werden. Die Zufahrt zu den Campingplätzen wäre dann ohne Voranmeldung möglich. Ein Nachweis, dass keinerlei Symptome vorliegen, kein positives Testergebnis sowie keine Anordnung einer Quarantäne, bleibt aber weiterhin Pflicht.