Die Corona-Lage in Deutschland ist angesichts hoher Zahlen weiter sehr angespannt

Am Montag treffen sich Bund und Länder in einer Schaltkonferenz zum nächsten Corona-Gipfel, um über die weiteren Schritte zu beraten

Mit einem Video ehrt die Bundesregierung unter dem #besonderehelden derweil Helden der Corona-Krise

Das von Regierungssprecher Steffen Seibert geteilte Video geht in den sozialen Medien viral

Ein Informationsvideo der Bundesregierung sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen, indem es Nichtstuer auf der Couch zu Corona-Helden kürt. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte das Video am Samstag mit dem Hashtag „#besonderehelden“ auf Twitter. Darin berichtet der fiktive ältere Mann Anton Lehmann aus der Zukunft, wie er die zweite Welle „damals im Corona-Winter 2020“ erlebt hat.

Video der Bundesregierung auf Twitter: Nichtstuer auf der Couch als Corona-Helden

„Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, an was wir glaubten“, beschreibt Lehmann die Corona-Situation in Deutschland rückblickend. Das Schicksal habe plötzlich in ihren Händen gelegen. Also taten sie, was von ihnen erwartet worden sei. „Nämlich nichts. Absolut gar nichts“, so Lehmann. „Tage und Nächte blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“. Die Couch sei zur Front geworden, die Geduld zur Waffe.

Das sei ihr Schicksal gewesen. „So wurden wir zu Helden. Damals - in diesem Corona-Winter 2020“, erinnert sich Lehmann. Das Video endet mit dem Appell der Bundesregierung: „Werde auch du zum Helden und bleib zuhause“.

Corona in Deutschland: Zweites Video zu #besonderehelden

Analog dazu gibt es ein zweites Video, in dem Luise Lehmann, offenbar Anton Lehmanns Frau, gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Sofa zu sehen ist und davon erzählt, dass „2020 lange her sei“ und die beiden sich damals gerade kennengelernt hätten, als die Corona-Pandemie das Leben aller verändert habe. Das ganze Land habe damals „voller Hoffnung auf uns junge Leute geschaut“, erzählt sie mit einem Blick aus dem Fenster - um dann zu sagen: „Wir fassten uns ein Herz. Und taten: nix.“ Auch dieses Video ist Appell, zuhause zu bleiben und die sozialen Kontakte einzuschränken. Der Abbinder der Bundesregierung ist derselbe, wie im Anton-Lehmann-Video.

Geteilt wurden diese Videos bereits tausendfach - unter anderem auch von Stars wie Joko und Klaas.