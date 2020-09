Bund verlängert Corona Überbrückungshilfe

Das Wirtschaftsministerium verlängert die Überbrückungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen bis Dezember. Das Hilfsprogramm unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen sowie Soloselbstständige und Freiberufler, die von den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind. Die Betriebe erhalten Gelder als Zuschüsse, die sie nicht zurückzahlen müssen. Je nach Bedarf und Höhe der betrieblichen Fixkosten können Unternehmen für vier Monate bis zu 200.000 Euro erhalten.

Corona Überbrückungshilfe: Welche Unternehmen können Anträge stellen?

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums können alle Unternehmen Anträge stellen, deren Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich mindestens 60 Prozent gegenüber den gleichen Vorjahresmonaten eingebrochen ist. Auch gemeinnützige Organisationen können Anträge stellen:

Jugendherbergen

Schullandheime

Familienferienstätten

Träger des internationalen Jugendaustauschs oder der politischen Bildung

sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe

freie Träger der Auslandsadoptionsvermittlung

Corona-Hilfe: Wie hoch ist die Überbrückungshilfe?

Die Überbrückungshilfe erstattet einen Anteil in Höhe von

80 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch > 70 Prozent

50 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch ≥ 50 Prozent und ≤ 70 Prozent

40 Prozent der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch ≥ 40 Prozent und < 50 Prozent

im Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die maximale Förderung beträgt 50.000 Euro pro Monat. Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten beträgt der maximale Erstattungsbetrag 3.000 Euro pro Monat, bei Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten 5.000 Euro pro Monat.

Corona Überbrückungshilfe beantragen: So erhalten Unternehmen die Förderung

Unternehmen, die die Überbrückungshilfe beantragen wollen, müssen auf der Antragsseite im Internet ihren Umsatzeinbruch und ihre Fixkosten angeben. Der Antrag wird dann geprüft und anschließend die Fördersummen festgesetzt.

Betrug bei Corona-Hilfen: Verdachtsfälle in Bayern und NRW

Bundesweit gehen Ermittlerinnen und Ermittler mindestens 6.900 mutmaßlichen Betrugsfällen im Zusammenhang mit Corona-Hilfen nach. Dies geht aus Umfrage unter den Justizministerien und Generalstaatsanwaltschaften der Länder hervor. Allein in Nordrhein-Westfalen beläuft sich im Zeitraum April bis Juli die Summe der Verfahren zum Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona auf 3.800, die Zahl der Beschuldigten auf insgesamt 4.287. In Bayern laufen 537 Ermittlungs- und Vorermittlungsverfahren, die ausgezahlte Schadenssumme lag Ende Mai bei 1,7 Millionen Euro. Bei noch nicht ausbezahlten Anträgen im Gesamtwert von 2,2 Millionen Euro bestehe der Verdacht auf falsche Angaben, hieß es.

Betrug mit Corona-Hilfen: So kann man seine Daten schützen

Eine Straftat liegt unter anderem vor, wenn eine Person im Namen eines tatsächlich existierenden Unternehmens oder eines Selbstständigen ohne dessen Wissen eine Corona-Soforthilfe beantragt und die Zahlung dann zum Beispiel durch eine abweichende Kontonummer umlenkt. Täterinnen und Täter könnten bei der Antragsstellung auch falsche Angaben machen, die gezahlten Hilfen für private Zwecke verwenden oder Hilfen doppelt für dasselbe Unternehmen beantragen.

Das Wirtschaftsministerium gibt auf seiner Internetseite bekannt, welche Adressen von Internetseiten gültig sind. Nur auf diesen Seiten sollten Anträge gestellt und Daten eingetragen werden:

60 Millionen Euro Überbrückungshilfe für Studenten gezahlt

Der Staat hat in den vergangenen Monaten insgesamt rund 60 Millionen Euro sogenannter Überbrückungshilfe an Studenten gezahlt, die wegen Corona in eine finanzielle Notlage geraten sind. Die Überbrückungshilfe für Studenten unterscheidet sich von der für Unternehmen, hat aber das gleiche Ziel: Menschen in finanziellen Notlagen zu unterstützen. Diese Zahl nannte Achim Meyer auf der Heyde, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW), am Freitag in Berlin. Die Studentenwerke sind zuständig für die Bearbeitung der Anträge auf Nothilfe. 135.000 Anträge wurden demnach bisher positiv beschieden, 80.000 Anträge abgelehnt.