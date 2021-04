Angesichts hoher Corona-Fallzahlen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen mehr als zweiwöchigen Lockdown angekündigt. Vom 29. April bis 17. Mai müssen alle Betriebe schließen, die keine Ausnahmegenehmigung haben, wie Erdogan am Montag in Ankara sagte.

Touristen sind aber von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Das geht aus einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Erlass des Innenministeriums hervor. Touristen im Land waren bereits zuvor von Ausgangsbeschränkungen am Wochenende nicht betroffen.

Die Türkei hatte wegen stark steigender Fallzahlen die Corona-Restriktionen bereits zu Beginn des Fastenmonats Mitte April weiter verschärft. So mussten etwa Cafés und Restaurants schließen und auf Lieferservice umstellen. Zudem bestehen nächtliche Ausgangssperren.

Corona Istanbul: Fallzahlen schießen in die Höhe

Die Fallzahlen sind vor allem in der Millionenmetropole Istanbul extrem hoch. Das Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, die 7-Tage-Inzidenz liege dort bei rund 850 Fällen pro 100.000 Einwohner. Auch die westtürkische Provinz Canakkale ist stark betroffen.

Am Sonntag lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei rund 38 600 Fällen und damit niedriger als die Tage zuvor. An einem Tag starben 347 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Das Land hat rund 84 Millionen Einwohner.

Die Türkei hatte ihre Impfkampagne Mitte Januar begonnen und lässt vor allem das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac spritzen. Inzwischen sind auch 4,5 Millionen Dosen Impfstoff von Biontech/Pfizer verfügbar. Der russischen Impfstoff Sputnik V soll bald in der Türkei produziert werden. Die Bundesregierung stuft die Türkei als Corona-Hochinzidenzgebiet ein.

Urlaub in der Türkei: Das ist bei der Einreise zu beachten

Seit März ist es Pflicht, sich 72 Stunden vor der Einreise in die Türkei online anzumelden. Das Formular ist auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums abrufbar, auch auf deutsch. Nach der Registrierung erhalten Reisende einen Genehmigungscode, den sogenannten „HES-Code“, der bei Kontrollen im Land griffbereit sein muss. Der Code kann auch in der Türkei per SMS angefordert werden.

Bei der Einreise müssen Urlauber einen negativen Covid-19-PCR-Test vorzeigen, der zum Einreisezeitpunkt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Bei Flugreisen ist der Test bereits beim Check-in am Abflughafen in die Türkei vorzuzeigen.

Bei der Ankunft am Flughafen wird bei Reisenden die Körpertemperatur gemessen. Bei einem erhöhten Wert oder anderen Corona-Symptomen werden zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen angeordnet.

Wichtige Informationen für Türkei-Reisende im Überblick

Risikostufe der Türkei: Hochinzidenzgebiet

Liegt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor? Ja.

Ist ein Corona-Test bei der Einreise nötig? Ja, und zwar ein PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Wird ein Einreise-Formular gefordert? Ja, es ist auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums abrufbar.

Die wichtigsten Corona-Regeln in der Türkei

Gastronomiebetriebe sind mit Ausnahme der Abhol- und Lieferdienste geschlossen.

Für das Betreten von Einkaufszentren ist der oben genannte HES-Code erforderlich.

Im gesamten öffentlichen Raum, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht.

Bei Verstößen gegen die Hygienevorschriften können Geldstrafen verhängt werden.

Aufgrund des Infektionsgeschehens hat das türkische Gesundheitsministerium die Provinzen in vier Risikogruppen eingeteilt:

Geringes Risiko (blaue Zone),

mittleres Risiko (gelbe Zone),

hohes Risiko (orange Zone),

sehr hohes Risiko (rote Zone).

Landesweit gilt aktuell für alle Zonen eine tägliche Ausgangssperre von 19 bis 5 Uhr und an Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis Montag 5 Uhr, teilt das Auswärtige Amt mit.Reisen zwischen den Provinzen mit privatem Transportmittel sind in den Zeiten der Ausgangssperren grundsätzlich verboten.

Möglich sind Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel ist für Personen über 65 und unter 20 Jahren untersagt.

Ausländische Touristen sind grundsätzlich von den Ausgangssperren ausgenommen, örtliche Ausnahmen sind möglich. Wer sich den Verboten widersetzt, muss mit Strafen rechnen.

Das ist bei der Rückkehr nach Deutschland zu beachten

Urlauber müssen innerhalb von 48 Stunden vor der Rückkehr nach Deutschland in der Türkei einen Corona-Test machen. Die Kosten dafür müssen sie selbst tragen. Fällt der Test positiv aus, müssen sich Reisende in Quarantäne begeben. Eine Rückreise nach Deutschland ist dann vorerst nicht möglich. Wichtig: Die Test- und Quarantänepflichten in Deutschland bleiben trotzdem bestehen. Eine Rückkehr nach Deutschland ist dann vorerst ausgeschlossen. Die Test- und Quarantänepflichten in Deutschland bleiben dann trotzdem gültig.

Corona Türkei: Die aktuellen Fallzahlen laut Johns Hopkins Universität

Einwohner: 84.339.067

Bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie: 4.667.281

Infektionsrate: 5,53%

Todesfälle: 38.711

7-Tage-Inzidenz: 407,5

Impfquote (Erstimpfung): 15,62

Impfquote (vollständig): 9,44