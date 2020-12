In Sachsen ist die Lage besonders ernst. Wie t-online berichtet, hat erstmals ein ärztliche Direktor bestätigt, dass nicht mehr jeder Patient die Behandlung erhalten kann die für ihn nötig wäre, diewird nun auch in Deutschland angewendet. Die Ärzte in seiner Klinik stünden vor der Entscheidung, welchem Patienten noch geholfen werden könne und welchenicht mehr behandelt werden könnten. Der erzgebirgische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz spricht schon von einemDie Situation sei dramatisch und doch fühle er sich wie von einem anderen Stern, wenn er mit Maske unterwegs ist. Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland GmbH, bestätigt t-online gegenüber, dass in dem Krankenhaus in Zittau in Sachsen bereits mehrfach das Prinzip der Triage angewendet werden musste, und ein kleines Ärzte-Team kurzfristig entscheide, wem noch geholfen werden könne.