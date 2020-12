Infektions- und Todeszahlen steigen in Deutschland weiter an

Viele Intensivstationen in den Kliniken stoßen an ihre Belastungsgrenze

Intensivbetten und Beatmungsplätze werden knapp

Was bedeutet der Begriff „Triage“?

Aufregung und Entsetzen: Ein Mediziner aus Zittau hatte in einem Online-Forum berichtet, dass im dortigen Klinikum Oberlausitzer Bergland bereits die Triage angewandt werde. Die Meldung sorgte fürund: Ein Mediziner aus Zittau hatte in einem Online-Forum berichtet, dass im dortigen Klinikum Oberlausitzer Bergland bereits dieangewandt werde. Die Ärzte vor Ort also aufgrund der knappen Ressourcen entscheiden müssten, welchen Patienten zuerst geholfen werde und welchen nicht

Corona-Lage aktuell besonders kritisch. Der Landkreis Görlitz, in dem Zittau liegt, ist einer der In der Region ist dieaktuell besonders kritisch. Der Landkreis Görlitz, in dem Zittau liegt, ist einer der Corona-Hotspots in Deutschland . Das sächsische Gesundheitsministerium beziffert die Sieben-Tages-Inzidenz, also den Wert an Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, am Mittwoch auf 532,6. In ganz Sachsen sind es 407,0, was mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt ist.

Krankenhausleitstelle widerspricht: Bisher keine Triage in Sachsen

Doch auch wenn die Situation in Sachsen zugespitzt ist, hat dort bisher noch kein Krankenhaus eine Triage bei Corona-Patienten vornehmen müssen. Das teilte die Krankenhausleitstelle Ostsachsen am Mittwochabend mit. Allerdings sei die Lage durchaus kritisch. Die Krankenhäuser des Clusters Dresden/Ostsachsen und Chemnitz/Westsachsen liefen „klar in eine Überlastung hinein“, die zum Kollaps der Versorgung führen könne, wenn die Neuinfektionszahlen in den kommenden Wochen nicht sinken.

Was bedeutet der Begriff Triage genau?

Triagieren gehöre in Notaufnahmen zum Alltag, erklärte das Uniklinikum Dresden, zu der die Corona-Leitstelle gehört. Das bedeutet, dass Patienten, denen es besonders schlecht geht, besonders dringlich behandelt werden. In Katastrophensituationen könne sich der Fokus wandeln. Dann werde Triage angewandt, um Behandlungsentscheidungen so zu treffen, dass möglichst viele Patienten überleben - manche eben aber auch nicht.

Das Wort selbst stammt aus dem Französischen und bedeutet „Auswahl“ oder „Sortieren“ - und wurde zunächst in der Militärmedizin ab dem 16. Jahrhundert eingesetzt, wenn es um die Versorgung von Verwundeten auf den Schlachtfeldern geht. Zwischenzeitlich wird er aber auch in der Notfallmedizin oder dem Zivilschutz etwa bei Katastrophen, Terroranschlägen oder Pandemien angewendet.

In der Corona-Pandemie geht es konkret darum, welcher Patient eine Intensivbehandlung oder ein Beatmungsgerät erhält, wenn die vorhandenen Ressourcen nicht für alle ausreichen. Dies war etwa bereits in Regionen Italiens, Spaniens und Frankreichs der Fall. Bei der ethisch umstrittenen Entscheidung werden von den Medizinern die Überlebenschancen des Patienten abgewogen.

Patientenschützer warnen vor Triage und Alarmismus

Patientenschützer warnen davor, die Behandlung von Covid-19-Erkrankten von deren Überlebenschancen abhängig zu machen. „Hierzulande gilt das Prinzip, dass dem kränkesten Patienten als erstes geholfen wird“, sagte der Vorstand der ethische Prinzip auf den Kopf“. Hier werde „erst demjenigen geholfen, dessen Überlebensaussichten besser sind“, sagte er. Brysch nannte die aktuelle Situation ernst, warnte aber vor Alarmismus. Selbst wenn in einer Stadt „die Intensivbetten komplett belegt sind, gibt es aktuell keinen Grund, Menschen unversorgt sterben zu lassen“. Ein intensivmedizinischer Transport per Hubschrauber oder Rettungswagen in eine Klinik mit freier Kapazität müsse eine solche Situation verhindern. warnen davor, die Behandlung von Covid-19-Erkrankten von deren Überlebenschancen abhängig zu machen. „Hierzulande gilt das Prinzip, dass dem kränkesten Patienten als erstes geholfen wird“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz , Eugen Brysch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Anders verhalte es sich bei der sogenannten Triage, diese stelle „dasauf den Kopf“. Hier werde „erst demjenigen geholfen, dessen Überlebensaussichten besser sind“, sagte er. Brysch nannte die aktuelle Situation ernst, warnte aber vor. Selbst wenn in einer Stadt „diekomplett belegt sind, gibt es aktuell keinen Grund, Menschen unversorgt sterben zu lassen“. Ein intensivmedizinischer Transport per Hubschrauber oder Rettungswagen in eine Klinik mit freier Kapazität müsse eine solche Situation verhindern.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, sagte, die Kliniken in Deutschland seien weit davon entfernt, Triage-Diskussionen führen zu müssen. Noch gebe es Reserven: „Bis rein rechnerisch alle Kapazitäten aufgebraucht sind, müsste sich die Zahl der aktiven Infektionen verdoppeln.“