Die Osterferien haben begonnen, das Wetter im Südwesten wird in den kommenden Tagen traumhaft schön mit viel Sonne und Temperaturen bis 22 Grad, die Natur wacht auf – nichts wie raus in die Natur – oder?

Ostern 2020 ist alles anders. Urlaubsreisen, Verwandtenbesuche, Ausflüge mit der Familie, Grillen mit Freunden, Sport treiben, vieles ist wegen der Corona-Krise bei teils deftigen Strafen und Bußgeldern verboten oder nur mit Einschränkungen erlaubt. Grund: Die Ausbreitung des gefährlichen Virus, an dem in Deutschland bis Montag fast 1600 und weltweit fast 70.000 Menschen gestorben sind, muss gestoppt werden.

In Deutschland wurden Kontaktbeschränkungen erlassen, in Bayern gelten besonders restriktive Maßnahmen. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Es können Geldbußen bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Was also ist in diesen sonnigen Tagen unter dem Zeichen der Seuche und der Ausgangsbeschränkung in Bayern überhaupt noch erlaubt, und was nicht? Hier findest du Tipps, Fragen und Antworten:

Darf ich überhaupt die Wohnung verlassen?

Ja. Grundsätzlich sagt das Landratsamt Neu-Ulm aber dazu: Aufgrund der vorläufigen Ausgangsbeschränkung darf die Wohnung nur verlassen werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Dies außerdem auch nur alleine oder mit Angehörigen, die im eigenen Haushalt leben.

Darf ich spazieren gehen?

Ja. Spazieren gehen und Bewegung an der frischen Luft sind gestattet. Allerdings ausschließlich alleine, mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder dem Lebenspartner – und ohne jede sonstige Gruppenbildung. Die Erlaubnis zum Spazieren gehen bedeutet übrigens nicht, dass längere Aufenthalte im Freien, etwa längeres Verweilen auf Parkbänken, erlaubt sind. Das Ministerium des Inneren sagt dazu klar: „Gehen Sie möglichst zügig zurück in Ihre Wohnungen, nachdem Sie frische Luft geschnappt haben.“

Darf ich mich mit Freunden an Ostern draußen treffen?

Nein. Hier gilt klar: Jede Gruppenbildung mit Menschen außerhalb des Haushalts ist nicht gestattet. Das gilt auch für Kinder. Außerdem ist grundsätzlich zu beachten, schreibt das Landratsamt Neu-Ulm in einer Mitteilung, „dass die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden sollen.“ Es sei zudem darauf zu achten, den Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.

Darf ich meine Verwandten besuchen?

Nein. Hierzu heißt es beim Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration: „Jeder ist angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Daher sollte auch ein Besuch bei den Eltern sehr gut überlegt sein und ist nur angezeigt, wenn sie unterstützungsbedingt sind, weil sie etwa auf Hilfe beim Einkauf angewiesen sind.“ Dasselbe gilt auch für Großeltern, zumal ältere Menschen besonders gefährdet sind.

Darf ich Ausflüge mit dem Motorrad machen?

Nein. Das ist generell verboten. Ein Motorrad darf ausschließlich dazu genutzt werden, um zum Ausgangsort für einen Spaziergang zu gelangen. Spritztouren sind nicht erlaubt.

Darf ich Sport im Freien treiben?

Ja. Hierzu meinen die Behörden ausdrücklich, dass Sport und Bewegung an der frischen Luft Körper und Geist guttun. Allerdings ebenfalls ausschließlich alleine oder mit Haushaltsmitgliedern und mit Sicherheitsabstand zu anderen.

Darf ich mit dem Fahrrad fahren und Wassersport treiben?

Ja. Radeln ist erlaubt, ebenso wie das Spazierengehen. Auch Wassersport darf man unter bestimmten Bedingungen machen. Zulässig ist das alleine oder mit Personen des eigenen Haushalts. Zum erlaubten Wassersport und zur Wasserfreizeit gehören

Bootfahren mit Segel- oder Ruderbooten

Stand-up-Paddeling und ähnliches

Angeln – mit Abstand

Wichtig beim Wassersport: Sportgeräte dürfen zwar vom Vereinsgelände geholt werden, ein Sportbetrieb auf dem Vereinsgelände hingegen ist nicht gestattet. Ein Einwassern ist nur an öffentlich zugängigen sogenannten Slipstellen zulässig.

Darf ich draußen grillen?

Ja. Aber: nur im eigenen Garten oder auf dem Balkon, sofern nachbarn und Vermieter nichts dagegen haben. Picknicks im Park zum Beispiel sind nicht erlaubt. Der eigene Garten darf gemeinsam mit den eigenen Familienangehörigen aus dem eigenen Hausstand genutzt werden, auch zum Grillen. „Grillpartys oder ein ‚nettes Beisammensein’ mit weiteren Personen im Garten und ähnlichem dürfen keinesfalls stattfinden. Nachbarn oder Freunde dürfen nicht eingeladen werden“, warnt das Ministerium.

Gründonnerstag, Karfreitag, Ostermontag: So liegen 2020 die Osterfeiertage

Ostern wird nicht zu einem festen Datum gefeiert: Mal liegt es im März, mal im April. Für die Berechnung des Datums spielt der erste Vollmond im Frühling eine wichtige Rolle. Am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond wird Ostern gefeiert.

Dieses Jahr findet Ostern in der KW 15 statt. Die Karwoche dauert also vom 5. bis zum 11. April. Das sind die Termine für Ostern im April 2020:

Gründonnerstag am 9.04.2020

Karfreitag am 10.04.2020

Karsamstag am 11.04.2020

Ostersonntag am 12.04.2020

Ostermontag am 13.04.2020

Während es sich bei Karfreitag und Ostermontag in allen Bundesländern um Feiertage handelt, ist Ostersonntag nur in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag.