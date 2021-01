Thüringen entwickelt sich nach Sachsen zum nächsten Corona-Hotspot

Bundesweit sind laut Robert Koch Institut (RKI) am Montag mehr als 9.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Am Dienstag beraten Bund und Länder über eine Verlängerung des Lockdown.

Die Corona-Lage in Thüringen verschärft sich. Mit einer landesweiten Inzidenz von 250 liegt Thrüringen am Montag 4.1. weit über der bundesweiten Inzidenz von 149 und auf Platz zwei hinter Sachsen. Ministerpräsident Bodo Ramelow spricht sich für eine Verlängerung des Lockdown und schärfere Regeln für Thüringen aus. Die Lage in Thüringen im Überblick.

Corona Fälle Thüringen: Aktuelle Fallzahlen der Neuinfektionen, Inzidenz, Tote

Das Thüringer Gesundheitsministerium meldet die aktuellen Fallzahlen auf seiner Internetseite. Die Zahlen im Überblick (Stand 3.1., 0:00 Uhr):

Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie: 44.361

Zahl der Neuinfektionen: 491

7-Tage-Inzidenz: 248,9

Menschen in intensivmedizinischer Behandlung: 218

Patienten im Krankenhaus: 2098

Patienten mit schwerem Verlauf: 276

Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus: 1030

Impfen in Thüringen: Anmeldung Corona Impfung Thüringen

Thüringen haben die Corona Impfungen begonnen. Um Patientinnen und Patienten über die Imfung zu informieren hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KV) ein Impfung, mögliche Nebenwirkungen und die Formalitäten zur Anmeldung erklärt. So meldet man sich an: Seit Sonntag ist es soweit: Auch inhaben diebegonnen. Um Patientinnen und Patienten über die Imfung zu informieren hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KV) ein FAQ herausgegeben. Darin werden der Ablauf der, mögliche Nebenwirkungen und die Formalitäten zurerklärt. So meldet man sich an:

Online unter impfen-thueringen.de

Telefonisch unter der Rufnummer 03643/4950490

Bei der Terminvereinbarung wird der Ort der Impfung mitgeteilt. In Thüringen gibt es 29 Impfstellen und zehn mobile Impfteams.

Hotspots in Thrüingen: Altenburger Land, Eichsfeld und Hildburghausen

Hotspots bekannt. Doch nun steigen auch in den thüringischen Kreisen die Zahlen. Gehört der Kreis Altenburger Land zu den Spitzenreitern nach Inzidenz. Am Montag 4.1. liegt die Inzidenz dort laut RKI bei 467. Eine höhere Inzidenz weist in Thüringen nur der Kreis Hildburghausen mit 403 auf. In den vergangenen Wochen waren vor allem Städte und Kreise in Sachsen oder Bayern alsbekannt. Doch nun steigen auch in den thüringischen Kreisen die Zahlen. Gehört der Kreisnach Inzidenz. Am Montag 4.1. liegt die Inzidenz dort laut RKI bei 467. Eine höhere Inzidenz weist in Thüringen nur der Kreismit 403 auf.

Lockdown bis Ende Januar? Ramelow will Lockdown verlängern

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) hat sich für eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar ausgesprochen. "Wir wollen am Dienstag klar festlegen: Wir werden bis zum 31. Januar verlängern", sagte er nach einer Kabinettssitzung am Sonntag dem MDR. "Wir werden sogar noch weiter einschränken", betonte er.

Corona Regeln Thüringen: Kommen die Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen

Ramelow brachte konkrete Verschärfungen ins Gespräch:

So sollen sich künftig etwa nur noch maximal fünf Personen aus einem Haushalt zusammen in der Öffentlichkeit bewegen dürfen.

Zudem soll der Bewegungsradius der Menschen im Freistaat auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes beschränkt werden.

Angesichts des großen Andrangs in den Skigebieten forderte Ramelow einen Verzicht auf Winterausflüge: "Wir haben immer noch eine zu hohe Mobilität."

Corona in Thüringen: Sonneberg ruft den Katastrophenfall aus

Der Thüringer Landkreis Sonneberg hat am Dienstag pandemiebedingt den Katastrophenfall ausgerufen. Hauptgrund sei die angespannte Lage in mehreren Pflege- und Betreuungseinrichtungen, dem Rettungswesen sowie den örtlichen Krankenhäusern, erklärte Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos). All das ergebe sich aus Personalengpässen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen seien.

Ziel sei es, die zur Verfügung stehenden Kräfte unter einer einheitlichen Leitung zu bündeln und im Bedarfsfall umgehend einsetzen zu können, hieß es. Zur Koordinierung sei eine Sanitätseinsatzleitung gebildet worden. Außerdem wurde der Katastrophenschutzzug des Landkreises in Alarmbereitschaft versetzt.

Sonneberg ist der kleinste Landkreis in Thüringen mit rund 58 000 Einwohnern.

Corona Live Blog Thüringen: Landesregierung informiert über aktuelle Lage

Mit einem Live Blog informiert die Landesregierung in Thüringen die Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Pandemie Lage im Land. Der Blog enthält Meldungen zu Zahlen und der Lage in den einzelnen Städten und Kreisen, aber auch allgemeine Informationen zum Stand der Pandemie in Deutschland.

