Reiserückkehrer aus Risikogebieten können sich ab diesem Freitag auch an der Autobahn 8 am Rastplatz Kemmental-Ost kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wie das Sozialministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, geht die Teststation um 7.00 Uhr in Betrieb. An den darauffolgenden Tagen soll sie täglich von 6.30 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet sein.

Es handelt sich den Angaben zufolge um die zweite Teststation an einer Autobahn im Südwesten. Bislang konnten sich Reisende schon am Stuttgarter Hauptbahnhof, am Parkplatz Neuenburg-Ost an der A5 sowie an den Flughäfen Stuttgart, Baden-Baden/Karlsruhe und Friedrichshafen auf das Coronavirus testen lassen.