Innenräumen und bei Veranstaltungen fast ausnahmslos die 3G-Regel. Die Ausnahme sind Kinder unter 12 Jahren und Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Das haben Bund und Länder beschlossen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. In manchen Bereichen wie Nachtclubs gilt die 3G-plus-Regel oder gar die 2G-Regel. Das heißt: Ungeimpfte haben nur mit PCR-Test Zutritt – oder gar nicht mehr (2G). Es folgen die Antworten auf die wichtigsten Fragen: Weil ein Impfangebot für alle besteht, ist das kostenlose Testangebot für alle beendet. Die Inzidenzwerte und Coronazahlen in Deutschland steigen seit Wochen wieder an, deshalb gilt in

Corona-Tests in Deutschland: Wofür braucht man einen PCR- oder Schnelltest?

Covid-Infektion genesen ist, braucht nach der aktuell geltenden 3G-Regel den Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest. Und der ist in Deutschland seit einigen Wochen nicht mehr für jeden einmal die Woche kostenlos. Einen Schnelltest braucht man überall in öffentlichen Innenräumen und auch bei Veranstaltungen und Festen – also dort, wo die 3G-Regel gilt. Einen PCR-Test benötigt man dort, wo die 3G-plus-Regel gilt. Der Überblick folgt. Wer einen Kaffee im Café trinken möchte und keine Corona-Impfung bekommen oder nicht von einer

3G oder 3G-Plus: Welchen Corona-Test benötige ich?

Einen Schnelltest brauchen Ungeimpfte in den meisten Städten und Landkreisen laut der bundesweiten Corona-Verordnung mittlerweile überall, wo 3G gilt. Also beispielsweise für folgende Bereiche:

Innengastronomie: Restaurant, Bar und Kneipe

Friseur (und Körpernahe Dienstleistungen)

Kino

Konzerte und Veranstaltungen

Feste

Sport in Innenräumen (z.B. Fitnessstudios)

Krankenhäuser

Alten- und Pflegeheimen

In Nachtclubs muss den Nachweis über einen negativen PCR-Test erbringen, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Ein Schnelltest reicht nicht aus. Das nennt sich 3G-Plus-Modell. Aktuell gilt in vielen Teilen Deutschlands außerdem eine optionale 2G-Regel, ergänzend zum generellen 3G-Modell. Die Betreiber von Restaurants oder Veranstalter können selbst entscheiden, ob nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt haben.

Gilt auch ein Corona-Selbsttest unter Aufsicht?

Ja. Es besteht die Möglichkeit, einen Corona-Test am Ort der 3G-Maßnahme und unter Aufsicht zu machen. Vor einem Restaurantbesuch kann beispielsweise ein Selbsttest unter Aufsicht eines Restaurantmitarbeiters durchgeführt werden und bei negativem Testergebnis das Restaurant besucht werden. Zu beachten ist aber, dass ein solcher Testnachweis nur an dem Ort gilt, an dem die Testung beaufsichtigt wurde.

Kosten Corona-Test: Wie teuer ist der Antigen-Schnelltest oder PCR-Test?

Bis auf ein paar Ausnahmen müssen Schnelltests seit dem 11. Oktober 2021 selbst bezahlt werden. Den Preis für die Antigen-Schnelltests legen die Anbieter fest. Apotheker rechnen mit 15 bis 30 Euro pro Test. Auch Testzentren dürfen die Schnelltests oder PCR-Tests anbieten, dürfen frei über die Preisgestaltung entscheiden. Eine bundeseinheitliche Preisvorgabe ist nicht vorgesehen, einen Preisdeckel wird es nicht geben.

Die Kosten für einen PCR-Test liegen in der Regel zwischen 60 und 200 Euro. Der Preis variiert, je nachdem wie schnell das Testergebnis vorliegen soll. PCR-Tests, deren Ergebnis innerhalb weniger Stunden mitgeteilt werden soll, sind also deutlich kostspieliger.

Wie lange ist ein Corona-Schnelltest oder PCR-Test gültig?

Das negative Testergebnis eines Schnelltests ist für insgesamt 24 Stunden gültig. Fällt ein Schnelltest positiv aus, sollte das Ergebnis laut Gesundheitsamt unbedingt durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Ein PCR-Test ist länger gültig – nämlich 48 Stunden nach dem Abstrich. Bis vor kurzem galt der Nachweis noch bis maximal 72 Stunden ab der Probenahme.

Corona-Testzentren: Wo kann man aktuell einen Schnelltest oder PCR-Test machen?

Corona-Tests privat sind, sinkt das Angebot mit der Nachfrage. Viele Testzentren schließen also. Personen, die einen Nachweis benötigen, haben es schwer, noch an einen Termin zu kommen. Auch nicht mehr alle Apotheken führen noch Corona-Tests durch. Deutschlandweit gibt es einen Anbieter, der auf seiner Webseite aufführt, Weil die meisten Anbieter vonprivat sind, sinkt das Angebot mit der Nachfrage. Vieleschließen also. Personen, die einen Nachweis benötigen, haben es schwer, noch an einen Termin zu kommen. Auch nicht mehr alleführen noch Corona-Tests durch. Deutschlandweit gibt es einen Anbieter, der auf seiner Webseite aufführt, wo noch Schnelltests und PCR-Tests angeboten werden.

Ansonsten hat beinahe jeder Stadt- oder Landkreis eine Webseite, die die Standorte der Testzentren aufführt. Für Ulm und Neu-Ulm beispielsweise ist das die Webseite der Stadt Ulm oder auch die Schnelltest-Info

Ausnahmen: Für wen bleiben Schnelltests kostenlos?

Wer weiterhin Anspruch auf eine kostenlose Testung hat, muss zum Nachweis der Identität einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen und belegen können, dass man anspruchsberechtigt ist. Weiterhin kostenlos bleibt der Corona-Schnelltest für folgende Personen: