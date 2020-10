Nicht nur in ihrem wöchentlichen Podcast ließ es Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende an Warnungen nicht fehlen. Auch am Montag im CDU-Präsidium wiederholte sie angesichts der hohen Infektionszahlen, wie bedrohlich die Corona-Lage im Moment sei. Den Anstieg der Infektionszahlen nannte sie...