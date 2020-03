Aktuell erkranken immer mehr Menschen am Coronavirus. Doch zur Zeit haben auch Erkältung und Grippe Hochsaison. Nicht jeder Kranke hat automatisch Corona, auch wenn viele das befürchten, da das Covid 19 und die damit verbundenen Symptome gerade in aller Munde sind. Doch welche Krankheit hat welche Symptome? Hier die Anzeichen und Symptome der drei Krankheiten in einer Tabelle im Vergleich.

Die Symptome von Corona, Erkältung und Grippe im Vergleich.

© Foto: SWP-Grafik, Quelle: WHO, CDC

Die Symptome von Corona, Erkältung und Grippe in einer Tabelle

Um das tödliche Coronavirus und die Grippe von einer Erkältung zu unterscheiden, helfen die unterschiedlichen Symptome der Krankheiten. Auf dem Twitter-Account der CDU veröffentlichte die Partei eine Übersicht der Anzeichen im Vergleich.