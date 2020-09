Ein Kratzen im Hals oder Husten sind immer unangenehm - in diesem Jahr beunruhigen solche Symptome Menschen ganz besonders. Die Angst vor Covid-19 ist groß. Schnupfen, Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Niesen und Rhinnitis plagen viele Patienten im Herbst: Aber welche Symptome deuten auf eine Infektion mit Corona hin?

Halsschmerzen, Husten, Schnupfen: Können Laien Corona und Grippe unterscheiden?

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie e.V. der Symptomen, aber auch an Ähnlichkeiten zwischen den Erkrankungen. Beide gingen zum Beispiel mit Husten und Halsschmerzen einher. „Für Laien ist es in den ersten Tagen nicht möglich, zu unterscheiden, ob sie an Covid-19 oder einer Erkältung erkrankt sind“, sagte Prof. Dr. Bernd Salzberger der Apotheken-Umschau . Das liege zum Teil an den unspezifischen, aber auch an Ähnlichkeiten zwischen den Erkrankungen. Beide gingen zum Beispiel mit Husten und Halsschmerzen einher.

Husten und Corona: Ist starker Husten ein Anzeichen für Covid-19?

Dr. Johannes Wimmer, erklärt in einem Symptome für Grippe, Erkältung und Covid-19 typisch sind. „Trockener Husten ist ein Anzeichen für Corona“, so Wimmer. Allerdings handle es sich dabei um einen typischen Reizhusten, bei dem kein Schleim produziert wird. „Dieser tritt auch bei einer Grippe häufiger auf“, gibt Wimmer zu Bedenken. Auch Kurzatmigkeit könne bei Corona in Kombination mit dem Husten vorkommen - was bei einer Grippe selten der Fall sei. Der Gesundheitsexperte der Techniker Krankenkasse , erklärt in einem Video welchetypisch sind. „Trockenerist ein Anzeichen für Corona“, so Wimmer. Allerdings handle es sich dabei um einen typischen, bei dem keinproduziert wird. „Dieser tritt auch bei einer Grippe häufiger auf“, gibt Wimmer zu Bedenken. Auchkönne bei Corona in Kombination mit dem Husten vorkommen - was bei einer Grippe selten der Fall sei.

Corona oder Grippe: Ist Fieber ein Symptom von Corona?

In der kalten Jahreszeit bekommt man auch gelegentlich Fieber. Ist das ein Grund sich wegen Corona zu sorgen? „Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sehr viele Corona-Erkrankte Fieber“, so Wimmer. Bei einer Grippe sei Fieber ebenfalls typisch, komme allerdings wie aus dem Nichts und steige innerhalb von kurzer Zeit auf 41 Grad. „Bei einer Grippe kann es den Betroffenen in der Regel innerhalb weniger Stunden sehr schlecht gehen“, erklärt der Arzt. „COVID-19 verläuft dagegen in 80% der Fälle deutlich milder.“ Das ist jedoch lediglich eine Tendenz und sagt nichts über den Einzelfall aus.

Verlust des Geschmack- und Geruchssinns

Coronavirus typische Symptom ist der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns wie eine Ein besonders für dastypische Symptom ist der Verlust deswie eine Studie in Heinsberg nachweisen konnte. „Schlechter schmecken oder riechen kann man aber auch bei einer Erkältung, wenn die Nase verstopft ist. Sicherheit bringt letztlich nur ein Corona-Test", stellt Infektiologe Salzberger klar.

Allergie oder Corona: Niesen und Rhinitis ein Symptom für Corona?

Allergiker juckt es häufig in der Nase. Auch eine Reizung der Atemwege ist nicht ungewöhnlich. Wie lassen sich Allergie und Corona unterscheiden? Ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal ist vor allem eventuell auftretendes Fieber und Gliederschmerzen, die bei einer Allergie nicht vor kommen. Für eine Allergie sprechen typische Symptome wie eine allergischen Rhinitis wie starker Niesreiz, Rhinorrhoe sowie Pruritus und Tränenfluss an den Augen, die nicht unter COVID-19 beobachtet wurden.

Bei einer schweren Form der allergischen Rhinitis kann es aber durchaus zu einer Beteiligung der unteren Atemwege kommen und zusätzlich können die Symptome eines Asthma bronchiale mit Hustenreiz und Atemnot auftreten. Abhängig von der Schwere der Symptomatik besteht bei den Patienten oft auch ein allgemeines Krankheitsgefühl. Vor allem bei schweren Symptomen bringt aber nur ein Test Klarheit.

Grippe, Erkältung und Corona: Wie unterscheiden sich die Krankheiten?

Auch die Grippe ist insbesondere am Anfang der Erkrankung kaum von einer Infektion mit dem Coronavirus zu unterscheiden. Laut Salzberger gäbe es auch keine charakteristische Kombination aus Symptomen, anhand derer sich Covid-19, Erkältung und Grippe unterscheiden lassen. „Als einigermaßen sicheren Hinweis für eine Grippe würde ich das schlagartige Krankheitsgefühl nennen, das Betroffene regelrecht überfällt. Bei Corona oder einer Erkältung berichten Erkrankte tendenziell von einem langsameren Verlauf mit einer steigenden Intensität der Beschwerden“, berichtet Infektiologe Salzberger. Das ist jedoch nur eine Tendenz. Krankheitsverläufe können sich davon deutlich unterscheiden.

Tendenziell unterscheidet sich jedoch auch die Dauer der Erkrankungen. „Ein grippaler Infekt ist nach einigen Tagen ausgestanden, eine Grippe fesselt Kranke auch mal eine ganze Woche ans Bett. Anschließend brauchen sie noch eine längere Zeit, um sich vollständig zu erholen“, so Salzberger.

Corona ansteckender als Grippe

Das große Problem ist: SARS-CoV-2 ist nach der bisherigen Datenlage ansteckender als die Grippe. Außerdem verläuft bei manchen Menschen insbesondere Kindern und Jugendlichen die Erkrankung asymptomatisch. Dies zeigen Studien aus China, Italien, Japan und Südkorea. Viele Patienten hätten nach Angaben des RKI zudem gerade bei Erkrankungsbeginn nur leichte Symptome wie z.B. Kopfschmerzen oder eine verstopfte Nase. Gefährlicher als die Grippe ist das Virus außerdem, weil es eine wesentlich höhere Chance für schwere Krankheitsverläufe. Außerdem gibt es gegen SARS-CoV-2 keine Impfung.

Ansteckung mit Corona: Erhöht Husten das Risiko?

Coronavirus Tröpfchen (größer als fünf Mikrometer) und Aerosole (Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne kleiner als fünf Mikrometer) eine große Rolle. Während größere Tröpfchen schneller zu Boden sinken, können Aerosole auch über längere Zeit in der Luft schweben und sich in geschlossenen schlecht belüfteten Räumen verteilen. Beim Atmen und Sprechen, vor allem bei höherer Lautstärke, werden vorwiegend Aerosole ausgeschieden. Beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich mehr Tröpfchen. Eine Ansteckung kann erfolgen, wenn solche virushaltigen Flüssigkeitspartikel an die Schleimhäute der Nase, des Mundes und ggf. der Augen einer anderen Person gelangen. In der Corona-Pandemie ist die Angst vor einer Ansteckung bei vielen Menschen groß. Wie gefährdet ist man, wenn der Sitznachbar im Zug hustet oder die Arbeitskollegin vom Schreibtisch den ganzen Morgen niest? Laut Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spielen bei der Übertragung desTröpfchen (größer als fünf Mikrometer) und(Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne kleiner als fünf Mikrometer) eine große Rolle. Während größereschneller zu Boden sinken, können Aerosole auch über längere Zeit in der Luft schweben und sich in geschlossenen schlecht belüfteten Räumen verteilen. Beim, vor allem bei höherer Lautstärke, werden vorwiegend Aerosole ausgeschieden. Beimentstehen zusätzlich deutlich mehr. Eine Ansteckung kann erfolgen, wenn solche virushaltigen Flüssigkeitspartikel an die Schleimhäute der Nase, des Mundes und ggf. der Augen einer anderen Person gelangen.

Beim Niesen fliegen viele Tröpfchen durch die Luft. Auf diese Weise kann sich auch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 verbreiten.

Husten, Fieber, Schnupfen und Halsschmerzen: Das sind die Symptome bei Corona im Überblick

Laut Angaben des Robert-Koch-Insituts (RKI) sind diese Symptome bei Corona besonders häufig:

Husten 46%

Fieber 39 %

Schnupfen 21 %

Störung des Geruchs- und Geschmackssinns 15%

Pneumonie 3%

Weitere Symptome sind: Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz

Corona und Grippewelle: Ist eine Grippe-Impfung sinnvoll?

Ständige Impfkommission des RKI sich in diesem Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Die Auch deshalb empfiehlt diesich in diesem Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Die Empfehlung gilt dabei ausdrücklich besonders für Risikogruppen. Dadurch soll das Gesundheitssystem geschützt werden.

Halsschmerzen und Schnupfen: Was tun bei Verdacht auf Corona?

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät nachdrücklich dazu bei Symptomen wie

Husten

erhöhte Temperatur oder Fieber

Kurzatmigkeit

Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns

Schnupfen

Halsschmerzen

Kopf- und Gliederschmerzen

und allgemeiner Schwäche

zu Hause zu bleiben.

Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und sich telefonisch beraten lassen. Unter der Telefonnummer 116117, der lokalen Corona-Hotline oder beim Hausarzt erhalten Patienten weitere Informationen. In Notfällen, zum Beispiel bei akuter Atemnot, sollten Sie die Notfallnummer 112 anrufen. Um sich und andere zu schützen sollten Menschen mit Krankheitssymptomen auf keinen Fall ohne Termin eine Arztpraxis aufsuchen. Alle Informationen hat die Bundeszentrale zusätzlich Betroffene sollten dieund sich telefonisch beraten lassen. Unter dererhalten Patienten weitere Informationen. In Notfällen, zum Beispiel bei akuter Atemnot, sollten Sie dieanrufen. Um sich und andere zu schützen sollten Menschen mit Krankheitssymptomen auf keinen Fall ohne Termin eine Arztpraxis aufsuchen. Alle Informationen hat die Bundeszentrale zusätzlich in einem Merkblatt zusammengefasst.

Das ist zu tun, wenn man Symptome bemerkt

Helfen Corona-Schutzmaßnahmen auch gegen Grippe?

Helfen die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen dabei, die Ausbreitung des Influenza-Virus zu verhindern und so die Grippewelle 2020/2021 einzudämmen? Gesicherte Erkenntnisse waren nicht zu erfahren, aber man kann offenbar davon ausgehen. Die Ständige Impfkommission des RKI weist auf Erfahrungen der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) mit der Grippesaison 2019/2020 hin. Deren Daten für den Monat März 2020 würden zeigen, „dass die Influenza-Meldungen mit Beginn der Kontaktbeschränkung im Vergleich zu den Vorjahren sehr deutlich und abrupt sanken“.

Dazu beigetragen haben dürften auch die Schulschließungen - und vermutlich auch die immer wieder angemahnten Schutzmaßnahmen wie die AHA-Regel:

Abstand

Hygiene

Alltagsmaske.

Dazu heißt es beim RKI auf Anfrage: Inwieweit sich die AHA-Regeln und weitere derzeit ergriffene Maßnahmen auf die nächste Grippewelle auswirken, könne man nicht vorhersagen – das hänge davon ab, wie gut sie umgesetzt würden.

Corona-Pandemie: Grippewelle könnte sanfter ausfallen

wegen der Corona-Hygienregeln harmloser verlaufen als in früheren Jahren. „Durch die Corona-Routine, also durch häufiges Händewaschen, Maskentragen und Abstandhalten, werden Infektionen insgesamt reduziert“, sagte Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Zudem könne eine Grippeimpfung einen positiven Effekt auf das Corona-Risiko haben. „Jede Impfung ist ein Trainingsprogramm für das Immunsystem. Die Grippeschutzimpfung führt zwar nicht zu einer spezifischen Immunisierung gegen das Corona-Virus, kann aber das Immunsystem so stärken, dass eine Infektion harmloser verläuft“, sagte der Ärztepräsident. Die Grippewelle könnte nach Ansicht von Ärztepräsident Klaus Reinhardt unter anderemharmloser verlaufen als in früheren Jahren. „Durch die, also durch häufiges Händewaschen, Maskentragen und Abstandhalten, werden Infektionen insgesamt reduziert“, sagte Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Zudem könne eineeinen positiven Effekt auf das Corona-Risiko haben. „Jede Impfung ist ein Trainingsprogramm für das Immunsystem. Dieführt zwar nicht zu einer spezifischen Immunisierung gegen das Corona-Virus, kann aber das Immunsystem so stärken, dass eine Infektion harmloser verläuft“, sagte der Ärztepräsident.

Testen ohne Symptome: Falsch positive Ergebnisse - bei Corona-Tests ein Problem?

Der Verdacht kursiert schon seit einiger Zeit: Könnte es sein, dass bei der momentanen Teststrategie viele Corona-Nachweise falsch positiv sind, die Betroffenen also doch gar nicht infiziert sind - mit weitreichenden Folgen? Christian Drosten, dessen Labor für fachlichen Rat bei Coronaviren zuständig ist, sieht dieses Problem nicht. Bei den Rechnungen seien entscheidende Faktoren wie Mehrfachtests nicht berücksichtigt. Ein Überblick:

Darum geht es

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Infektion mit Sars-CoV-2 festzustellen. Die gängigste Variante derzeit sind die sogenannten PCR-Tests. Dabei wird aus dem Rachen und/oder der Nase ein Abstrich genommen, der im Labor auf Genmaterial der Viren untersucht wird. Solche Tests sind ziemlich genau, können aber in sehr seltenen Fällen - das ist unter Experten ziemlich unstrittig - auch daneben liegen. In der Folge bekommt in Einzelfällen auch einmal ein Nicht-Infizierter als Diagnose, infiziert zu sein. Die Frage ist, wie sich diese sogenannten falsch positiven Ergebnisse auswirken.

Was sind die Befürchtungen?

Die Corona-Infektions-Rate in der Bevölkerung ist in Deutschland derzeit vergleichsweise klein. Zugleich wird recht breit auf das Virus getestet, auch bei Menschen, die keine Symptome haben und bei denen es keinen konkreten Verdacht - etwa wegen erkrankter Kontaktpersonen - gibt. Dieses anlasslose Testen führt dazu, dass der Anteil der tatsächlich Infizierten an allen Getesteten klein ist.

Die These ist nun, dass der eigentlich sehr kleine Anteil falsch positiver Tests dadurch bedeutsam wird und diese falschen Ergebnisse zahlenmäßig viel stärker ins Gewicht fallen. Darauf wird beispielsweise in einem Thesenpapier mehrerer deutscher Gesundheitsexperten eingegangen. Wäre die Befürchtung korrekt, läge die Zahl erfasster Neuinfektionen womöglich zu hoch. Viele Menschen würden unnötig in Quarantäne geschickt und nähmen fälschlicherweise an, sie hätten Corona nun hinter sich.

Ein Rechenbeispiel

Dagmar Lühmann, Vizevorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin (EBM-Netzwerk), hat ein Papier veröffentlicht, um auf die möglichen Schwierigkeiten beim anlasslosen Testen aufmerksam zu machen. Darin geht sie in einer theoretischen Beispielrechnung davon aus, dass von 100.000 Getesteten tatsächlich 50 infiziert sind. Ein Test, der zwei Prozent aller Infektionen nicht als solche erkennt (Falsch-Negativ-Rate), würde bei 49 von 50 Infizierten korrekt anschlagen.

Außerdem nimmt Lühmann in ihrer Rechnung an, dass der Test bei jedem Hundertsten Nicht-Infizierten anschlägt. Der tatsächliche Wert für die Falsch-Positiv-Rate der PCR-Tests kann für Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) in der Gesamtheit nicht angegeben werden. Bei den 99.950 Nicht-Infizierten in Lühmanns Rechenbeispiel würden die Tests also in 98.951 Fällen ein korrektes Ergebnis anzeigen. 999 Mal aber wäre der Test (falsch)positiv. Das heißt: Insgesamt bekämen 1048 Getestete ein positives Ergebnis. Davon wären aber nur 49 tatsächlich coronainfiziert, also knapp fünf Prozent.

Würde man stattdessen anlassbezogen testen, also bei begründetem Coronaverdacht, wäre der Anteil der korrekten positiven Tests wesentlich höher, so die Argumentation. Klar muss dabei sein: Die Grundannahmen sind rein theoretisch und basieren nicht auf tatsächlichen Angaben etwa zur Fehlerrate beim Umgang mit den derzeit genutzten Testsystemen - schlichtweg auch deshalb, weil solche Daten nicht öffentlich vorliegen.

Könnte tatsächlich ein merklicher Teil der gemeldeten Infizierten in Wahrheit gar nicht infiziert sein?

Nein, sagt Christian Drosten, der Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für Coronaviren. „Das Ergebnis einer Labortestung ist immer eine Diagnose, nie ein rohes Testergebnis“, erklärt er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Und das mache einen großen Unterschied. „Ganz besonders bei positiven Testergebnissen wird immer durch einen Zusatztest bestätigt (zusätzliche Genstelle). Damit wird das Vorkommen von falsch positiven Diagnosen praktisch auf Null unterbunden“, erklärte der Virologe, auf den auch der Verband der Akkreditierten Labore in der Medizin bei dieser Frage verweist.

Auch in den Statistiken des RKI fänden sich Diagnosen, nicht rohe Testergebnisse, so Drosten. Behauptungen über die Unzuverlässigkeit von PCR-Testergebnissen beruhten praktisch immer auf einer Verwechslung von technischen Ergebnissen mit medizinischen Befunden.

Testen Labore bei positiven Ergebnissen tatsächlich immer doppelt?

Die Deutsche Presse-Agentur hat beispielhaft mehrere große Labore angefragt. Konkret geantwortet hat Synlab, ein Anbieter, der nach eigenen Angaben aktuell bis zu 80.000 Tests pro Woche durchführt. Synlab schreibt, dass standardmäßig nicht auf mehrere Genstellen getestet wird. Auch werde nicht jedes positive Testergebnis mit einem Zusatztest bestätigt. Dies sei in Anbetracht der Expertise und der Qualität der Tests nicht mehr erforderlich.

Der Laborbetreiber Bioscientia erläutert auf seiner Internetseite, dass bei den Tests nach drei Virusgenorten gesucht werde. Daher addiere sich die sogenannte Gesamt-Spezifität auf 99,99 Prozent. Von 10.000 Nicht-Infizierten bekommt demnach einer ein falsch positives Ergebnis, glaubt also fälschlicherweise, er sei infiziert.

Warum ist es so wichtig, dass es möglichst wenig falsche Ergebnisse gibt?

Die Politik blickt für Entscheidungen über strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie oder zu Lockerungen auch auf die Zahlen zu den gemeldeten Infizierten. Falsche Daten könnten daher unmittelbar Folgen für den praktischen Alltag jedes Einzelnen haben.

Auch falsch negative Ergebnisse - also nicht erkannte Infektionen - können im Übrigen Folgen haben: Aus epidemiologischer Sicht sind sie sogar viel gefährlicher, weil potenzielle Superspreader sich so weiter frei bewegen und somit viele weitere Menschen infizieren könnten.

Fazit

Kursierende Beispielrechnungen zu falsch positiven Nachweisen basieren auf rein theoretischen Grundannahmen. Die realen Werte - etwa für die Fehlerquote bei der Durchführung der Tests - lassen sich mit den bisher vorliegenden Daten kaum abschätzen. Dass, wie als Aussage im Netz kursiert, ein Großteil der derzeit erfassten Infektionen in Wirklichkeit nicht existiert, ist nach Einschätzung von Christian Drosten auszuschließen. „Diese Gefahr ist zahlenmäßig irrelevant“, betont er. Allerdings, so gibt Dagmar Lühmann zu bedenken, sei eine Forderung sehr berechtigt: Es müssten unbedingt valide Studiendaten zur Testgüte wissenschaftlich publiziert werden.