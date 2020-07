In Südafrika greift das Coronavirus trotz strenger Maßnahmen weiter um sich und macht auch vor der Regierung nicht halt. Energie- und Rohstoffminister Gwede Mantashe sei positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Er und seine Frau befänden sich in Quarantäne.

Corona in Südafrika: Bis zu 40.000 Tote bis zum Jahresende erwartet

Südafrika ist das von Corona am schwersten getroffene Land in Afrika. Mehr als 300.000 Infektionen und rund 4.500 Todesfälle wurden der Regierung zufolge bestätigt. Mit diesen Zahlen liegt das am weitesten entwickelte Land Afrikas weltweit an achter Stelle. Wegen der rasant zunehmenden Corona-Infektionen verschärfte die südafrikanische Regierung die Corona-Maßnahmen. Für die rund 58 Millionen Einwohner gilt seit Montag wieder ein Verkaufsverbot für Alkohol, eine nächtliche Ausgangssperre und eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung. Im Frühjahr hatte Südafrika bereits zeitweise eines der strengsten Regime weltweit eingeführt. Experten erwarten bis zum Jahresende mehr als 40.000 Corona-Tote.

Coronavirus in Südafrika: Täglich mehr als 13.000 Neu-Infektionen

Hotspots waren zunächst Kapstadt und die Provinz Ostkap. Jetzt hat sich der Infektionsherd in die Gauteng-Provinz verlegt.. Dort leben mehr als 20 Millionen Menschen, mehrheitlich in Townships oder Slums. Wie die Frankfurter Rundschau schreibt, werden mehr als 13.000 Neu-Infektionen gemeldet. Die Zahl hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Diewaren zunächst Kapstadt und die Provinz Ostkap. Jetzt hat sich der Infektionsherd in die Gauteng-Provinz verlegt.. Dort leben mehr als 20 Millionen Menschen, mehrheitlich in Townships oder Slums.

Medizinische Versorgung am Limit

Die Krankenhäuser in Südafrika bereiten sich auf einen massiven Zulauf an Patienten vor. as medizinische Personal arbeitet jetzt schon am Rande ihrer Kapazitäten. Die Betten sind so gut wie alle belegt. Patienten müssen über eine Woche auf Testergebnisse warten, somit ist die Eindämmung der Infektionskette fast unmöglich.

Alle Landesgrenzen und Flughäfen geschlossen