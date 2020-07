Die Corona-Pandemie lässt Menschenleiden. Ob in wirtschaftlicher, gesundheitlicher oder sozialer Hinsicht. Diesind bislang in allen Bereichen noch kaum absehbar. Ebenso, welchedurch daszu erwarten sind. Eine Vermutung äußern Forscher an der Universität Frankfurt nun nach einerin der Fachzeitschrift „JAMA Cardiology“: Covid-19-Patienten drohnen auch nach überstandener Erkrankung. Das Team hatteder Herzen von insgesamt 100 Patienten ausgewertet, die sich von einer Covid-19-Erkrankung erholten - gut zwei Drittel von ihnen zu Hause, die übrigen im Krankenhaus.