Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland zuletzt deutlich gesunken

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch groß: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 225,0 und Brandenburg mit 203,3

Aurich, Rostock oder Kreis Friesland sind besonders erfolgreich bei der Pandemiebekämpfung

Warum gerade diese Städte die niedrigsten Zahlen aufweisen, liegt nicht an ihrer Bevölkerungsdichte, oder den konkret eingehaltenen Maßnahmen, sondern auch an dem disziplinierten Verhalten der Menschen und den gezielten Kontrollen der Polizei und Ordnungsämter.

Ein Überblick der Städte und Landkreisen:

Landkreis Aurich

Im Landkreis Aurich wurden am Mittwoch (27. Januar) fünf Neuinfektionen registriert. Bislang gab es somit insgesamt 1855 positive Nachweise im Kreisgebiet. Der Inzidentwert für den Kreis liegt bei 20,0.

Stadtkreis Baden-Baden

Die Stadt Baden-Baden ist die erste Gemeinde in Baden-Württemberg, deren 7-Tages-Inzidenz erstmals seit Monaten wieder unter dem Wert von 35 liegt. Innerhalb von einer Woche haben sich dort nach Angaben vom Dienstag 30,8 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Friesland

Die aktuelle Inzidenz liegt bei 36,5, die „Gesamt-Inzidenz“ seit März 2020 liegt nach Angaben des Landratsamts bei 945, das ist der geringste Wert in ganz Deutschland.

Landrat Sven Ambrosy (50, SPD) sagte der BILD-Zeitung : „Wir setzen auf intensive Kommunikation und Transparenz unseres Vorgehens, auf eine schnelle und enge Kontaktnachverfolgung und stringente Quarantänierung, um die Infektionsketten schnell zu unterbrechen und ein mögliches Infektionsgeschehen schnellstens einzudämmen.“

Landkreis Hohenlohe

Erstmals seit September konnte der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert im Kreis Hohenlohe auf unter 50 pro 100.000 Einwohner gesenkt werden: Es gibt aktuell nur noch 37,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Stadtkreis Rostock

Die Hansestadt Rostock mit ihren rund 208.000 Einwohnern hat mittlerweile eine Inzidenz von 41,1 (Stand: 27. Januar). Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, hat der dort amtierende Bürgermeister Claus Ruhe Madsen bereits Ende 2020 mit seinem „Sonderweg“ für Aufsehen gesorgt. Er hatte früher als andere Landkreise rigoros mit Maßnahmen durchgegriffen: Schulen geschlossen, Homeoffice angeordnet, Veranstaltungen abgesagt – aber gleichzeitig auch für Öffnungen etwa von Restaurants mit Hygienekonzepten plädiert, bei strengen Kontaktbeschränkungen im Privaten.

Schon in der „ersten Welle“ im April 2020 führte die Stadt Münster die allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum ein.

© Foto: Rolf Vennenbernd

Stadtkreis Münster

Die Stadt Münster mit ihren 310.000 Einwohnern hat eine 7-Tage- Inzidenz von 35,8 (Stand: 27. Januar). Das könnte unter anderem an günstigen Voraussetzungen der Universitätsstadt liegen, vermutet der Epidemiologe André Karch von der Universität Münster. „Wir haben sehr viele Singlehaushalte in Münster, sodass dann in diesem Bereich wirklich nur Arbeitskontakte neben anderen sozialen und privaten Kontakten überhaupt zur Übertragung beitragen können“, sagte der Experte dem ARD-Morgenmagazin.

Stadtkreis Tübingen

Bis vor Kurzem lag die 7-Tage-Inzidenz in Tübingen bei unter 50. Das Landesgesundheitsamt gibt die Inzidenz für den Kreis Tübingen mit 50,7 an (Stand, 27.1.). Damit liegt der Wert erstmals seit der Vorwoche wieder über 50. Weil er nur sechs und nicht sieben Tage in Folge unter 50 blieb, ist die Ortspolizeibehörde nun auch nicht dazu ermächtig, Maßnahmen anzuordnen, die über die Bund-Länder Beschlüsse hinausgehen.