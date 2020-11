Neuinfektionen nun auch im Norden. So meldete der Landkreis Stade bei Hamburg am Samstag mit 97 aktiven Fällen den höchsten Wert seit Beginn der Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigen in ganz Deutschland an. Explodierten die Corona-Zahlen zunächst in den südlichen Bundesländern, steigen dienun auch im Norden. So meldete der Landkreis Stade bei Hamburg am Samstag mit 97 aktiven Fällen den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie

Corona Zahlen Stade: So viele aktive Fälle gibt es laut Landkreis

Der Landkreis Stade meldete am Samstag 97 aktive Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Damit wurde der am Freitag gemeldete Rekordwert von 90 bereits wieder überschritten. So sehen die Zahlen des Landkreises im Detail aus (Stand 31.10.):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 558

Zahl der Neuinfektionen: 30

Zahl der aktiven Fälle: 97

7-Tage-Inzidenz: 39

Personen, die sich in Quarantäne befinden: 254

Corona Zahlen im Landkreis Stade: So viele Neuinfektionen meldet das RKI am Montag 2.11.

Robert Koch Institut in Berlin gibt die Zahlen der Städte und Landkreise in einem Dasgibt die Zahlen der Städte und Landkreise in einem Dashboard aus. Die Werte können aufgrund von Verzögerung bei der Meldung von denen des Landkreises abweichen. So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 02.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 551

Zahl der Neuinfektionen: 0

7-Tage-Inzidenz: 45