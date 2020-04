Zur Eindämmung der Corona-Seuche liegt der Breitensport brach, selbst Freiluft-Einzelsportarten wie Tennis und Golf, bei denen ein Mindestabstand eigentlich kein Problem sein dürfte, sind verboten – zum Unmut der Tennis-Vereine und Golf-Clubs sowie des Deutschen Tennisbunds (DTB) und des Deutschen Golfverbands (DGV).

An diesem Donnerstag will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Stand der Bekämpfung der Pandemie beraten. Viele rechnen damit, dass dabei mögliche Lockerungen der Corona-Verordnungen ein Thema sein werden.

Mögliche Lockerungen bei Einzelsportarten?

Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur (dpa) sollte es bei der Videoschalte unter anderem wohl auch um Möglichkeiten zur Wiederaufnahme von Einzelsportarten gehen. Bild.de meldet sogar, dass „massive Lockerungen beim Breitensport“ anstünden. Es gehe um Sportarten, die man unter freiem Himmel oder an der frischen Luft betreibe, und die keine Mannschafts- oder Kontaktsportarten seien, bei denen Gruppen gebildet würden.

Es gehe um Individualsport, beziehungsweise Einzelsportarten und Paar-Sportarten, dazu könnten gehören:

Tennis (nur Einzel, kein Doppel)

Golf

Reiten

Badminton

Tischtennis

Bogenschießen



Bedingungen für diese Lockerungen seien Regelungen die den Hygienevorschriften entsprechen. Das heißt, Duschen und Umziehen in den Umkleiden wäre verboten, und Sportgeräte müssten desinfiziert werden. Außerdem müsse der Mindestabstand gewahrt werden und die Sportstätten sollten separate Ein- und Ausgänge haben.

Angeblich gibt es bereits eine Beschlussvorlage für Lockerungen im Sport

Das Blatt berichtet, die Innenminister von Bund und Ländern hätten sich bereits am Dienstagabend auf eine entsprechende Beschlussvorlage für die Videokonferenz am Donnerstag geeinigt. Die Vorlage sei am Mittwoch im Kanzleramt eingegangen.

Einer baldigen Lockerung des Verbots stünde allerdings die aktuelle Meldung entgegen, dass die bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun „sicherlich“ erst einmal bis 10. Mai verlängert werden.

Virologin: Bei Tennis, Golf und Reiten kein großes Risiko

Aus Experten-Sicht wäre nach Meinung der Münchner Virologie-Professorin Ulrike Protzer gegen Einzelsportarten nichts einzuwenden. Zu den Beschränkungen im Breitensport sagte sie der dpa im Interview: „Man muss die Sportarten zulassen, bei denen kein großes Risiko besteht. Tennis, Reiten oder Golf sind eher unkompliziert. Aber da, wo man nah beieinander ist, im Fitnessstudio oder in geschlossenen Räumen, da ist es sicherlich noch problematisch.“

Tennis und Golf sind populär in Deutschland

Tennis und Golf sind beliebte Sportarten, das sind die Zahlen für Deutschland:

Aktuell gibt es fast 9000 Tennisvereine

Der Deutsche Tennis Bund ist mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern der größte Tennisverband der Welt.

Es gibt 45.916 Tennis-Courts

Es gibt 840 Golfclubs (Stand 2018)