Die Stadt Speyer meldet tägliche die aktuellen Corona-Zahlen in einer Karte. Die 7-tage-Inzidenz ist mit über 300 sehr hoch.

So sehen die Werte für die Stadt Speyer im Detail aus (Stand 26.11., 14:00 Uhr):

Auch das Robert Koch-Institut meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen. Diese unterscheiden sich von denen der Stadt aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung. So sehen die Zahlen für die Stadt Speyer aus (Stand 27.11., 0:00 Uhr):

Mit einer Inzidenz von über 300 zähltnicht nur zu denin, auch im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland sind die Zahlen hoch. So geht aus der interaktiven Karte von „Zeit Online“ hervor, dass Speyer aktuell den fünften Platz bei den höchsten Inzidenzen belegt. Wie konnte es dazu kommen? Nach einem Bericht des „SWR“ sind vor allem Ausbrüche in zwei Speyrerfür den starken Anstieg der Zahlen verantwortlich. Einen weiteren Hotspot in der Stadt gebe es in einer Unterkunft für Asylbewerber.