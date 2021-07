Lange haben Kinder und Jugendliche auf sehr viel verzichten müssen. Nun sind die Inzidenzen niedrig und für die Sommerferien sind viele Freizeitangebote wieder erlaubt. Auch die beliebten Kinderfreizeiten dürfen wieder angeboten werden.

Ein Vogelhaus bauen, eine Schnitzeljagd oder ein Tag im Wald - Kinderfreizeiten bieten den von der Pandemie gezeichneten Kindern ein abwechslungsreiches Programm. Die Freizeiten sind seit dem 1. Juli wieder erlaubt. Die Regeln werden dabei in der Corona-Verordnung für Jugendsozialarbeit und Jugendhäuser geregelt. Wie viele Kinder an den Freizeiten teilnehmen dürfen ist über die Inzidenzstufen (100, 50,35, 10) geregelt. Aktuell (06.07.) liegen alle Stadt und Landkreise in Baden-Württemberg unter 35.