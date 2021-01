Auch wenn das Jahr noch jung ist, die Lage hat sich nicht sonderlich verbessert. Ganz im Gegenteil, Deutschland befindet sich ein einem strengen Lockdown und Lockerungen sind in weite Ferne gerückt. Im Moment ist es unvorstellbar, dass Zehntausende im Sommer gemeinsam feiern, tanzen und sich in den Armen liegen. Doch die Sehnsucht bleibt und so fragen sich Fans:„Es gibt noch viele Fragezeichen“, sagt Stephan Thanscheidt vom Veranstaltergegenüber Business Insider. „Wir müssen auch abwarten, wie sich die Infektionszahlen und die Verfügbarkeit der Impfstoffe entwickeln.“ Der Veranstalter organisiert das „Hurricane“ (Scheeßel/Niedersachsen) und das „Southside“ (Neuhausen ob Eck/Baden-Württemberg). Dieses Jahr soll das Zwillingsfestival eigentlich vom 18. bis 20. Juni stattfinden. „Für konkrete Ansagen ist es noch zu früh. In vier bis sechs Wochen können wir sicher mehr sagen“, meint Thanscheidt.