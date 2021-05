Eine Einreise ist nur mit negativem Corona-Test erlaubt

Der Transit über Dänemark ist wieder möglich

Aktuelle Inzidenz (stand: 05.Mai): 349,1 Infizierte pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen

Das Land im hohen Norden bietet traumhafte Küsten, einsam gelegene Seen, und eine Vielzahl an Aktivitäten. Schweden ist nach wie vor ein beliebtes Reiseziel. Allerdings ist ein Urlaub im größten Land Skandinaviens nur eingeschränkt möglich.

So ist die aktuelle Lage in Schweden

Corona-Infektionen wieder drastisch angestiegen. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt mit 349,5 deutlich über der kritischen Grenze von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner, das ist mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Das Risikogebiet und zusätzlich zum Hochinzidenz-Gebiet erklärt. Es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Nach einer kurzen Erholung sind die Zahlen anwieder drastisch angestiegen. Die landesweiteliegt mit 349,5 deutlich über der kritischen Grenze von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner, das ist mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ganz Schweden zum Corona-und zusätzlich zum Hochinzidenz-Gebiet erklärt. Es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Wie sich die Corona-Infektionen über das Land verteilen, erfährt man beim schwedischen Gesundheitsamt.

Schweden entschied sich seit Beginn der Pandemie für einen Sonderweg ohne harten Lockdown.

© Foto: Pasi Mämmelä / Pixabay

Das müssen Reisende für einen Urlaub in Schweden wissen

Gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes? Ja

Wurde Schweden zum Corona-Risikogebiet eingestuft? Ja

Brauch ich einen Corona-Test bei der Einreise nach Schweden?: Ja Das Testzertifikat muss in englischer, schwedischer, dänischer oder norwegischer Sprache vorliegen (Tests in deutscher Spreche werden nicht akzeptiert) und folgende Informationen enthalten: Name der getesteten Person, Zeitpunkt d er Probenabnahme, Art des Testes (PCR-, LAMP- oder Antigen-Test), Testergebnis und Aussteller des Zertifikats.

Muss ich bei der Einreise nach Schweden in Quarantäne? Nein. Eine Quarantäne-Pflicht gibt es in Schweden nicht. Die Behörden empfehlen aber, sich nach der Einreise freiwillig für sieben Tage zu isolieren.



Nach der Rückkehr aus Schweden nach Deutschland gilt:

Testpflicht für Flugreisende am Abflugort

Testpflicht nach der Rückreise

Quarantäne in Deutschland (außer in NRW nach negativem Test)

Meldepflicht nach der Rückkehr (Digitale Einreiseanmeldung)

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Schweden

Schweden ging während der Corona-Pandemie lange Zeit einen Sonderweg. Das Land verzichtete auf verbindliche Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Schließungen in der Gastronomie. Die schwedische Regierung appellierte an die an die Vernunft seiner Bürger und auf eine freiwillige Hygienemaßnahme. Nachdem aber die Lage sich verschlechterte, ruderte die Regierung wieder zurück und verließ den Sonderweg.

Auch die internationalen Reisebeschränkungen für Schweden bleiben weiterhin bestehen.

© Foto: Pixabay

Derzeit gelten folgende Einschränkungen:

In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal acht Personen versammeln.

Im Öffentlichen Nahverkehr wird die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.

Im Fernverkehr mit Bus und Bahn ist die Anzahl der Passagiere bei Fahrten über 150 Kilometer auf die Hälfte der Sitzplätze beschränkt.

In Restaurants und Lokalen ist nur die Bedienung am Tisch erlaubt. An einem Tisch dürfen nicht mehr als vier Personen sitzen. Lokale müssen spätestens um 20.30 Uhr schließen.

In Einkaufspassagen gelten Beschränkungen der Kundenanzahl.

Öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken, Badeanstalten, staatliche Museen haben geschlossen oder nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Dasselbe gilt für private Freizeitparks und Museen.

Hotels, Pensionen und Campingplätze sind unter Einschränkungen geöffnet.

Flugverbindungen und Fähren nach Schweden

Zwischen Deutschland und Schweden gibt es prinzipiell Flugverbindungen, insbesondere in die Hauptstadt Stockholm, die eine direkte Einreise ermöglichen. Die Anzahl der Flüge ist aber im Vergleich zur Zeit vor Corona deutlich reduziert.

Auch mit der Autofähre ist eine direkte Einreise möglich. Verbindungen gibt es ab Travemünde oder Rostock nach Malmö oder Trelleborg. Zwischen Sassnitz/Mukran (Vorpommern-Rügen) und dem schwedischen Ystad verkehrt zudem eine Schnellfähre, im April viermal pro Woche, ab Mai täglich zweimal.

Transit durch Dänemark möglich

Schweden will, kann wieder die Wer mit seinem eigenen Fahrzeug nachwill, kann wieder die Route über Dänemark wählen. Seit Anfang April lässt Schweden wieder Einreisen aus dem Nachbarland zu.

Laut ADAC ist von Seitens der dänischen Regierung eine Transitfahrt grundsätzlich erlaubt, wenn die Weiterfahrt in das Nachbarland sichergestellt ist. Reisende sollten aber beachten, dass sie auch für Transitfahrten bei der Einreise nach Dänemark einen negativen Covid-19-Test (PCR oder Antigen-Schnelltest) vorlegen müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.